十三行博物館「八里時光機」 6/28開展啟航
2017-05-25 18:06
〔記者葉冠妤／新北報導〕十三行博物館即將於6月28日推出「八里時光機」常設展，引進新科技展示技術，並結合文獻、史料及考古挖掘資料，猶如搭乘時光機，帶參展者重回1000多年前，從史前時代到當代的自然生態與歷史文化，八里的前世今生一次看過癮。
十三行博物館館長陳春蘭表示，博物館開館至今14年，為了跟上科技演進，今年起逐步更新館內常設展，第一波全新推出的「八里時光機」展覽，參照英國大英博物館等國外博物館展示手法，透過新型態科技，更真實完整呈現八里地區歷史文化與自然生態的轉變。
陳春蘭說，「八里時光機」展覽將有台北港生態環境觸控動畫、民國初年河運虛擬實境、平鋪族群與漢人交易土地契約電子展版等，彷彿搭乘著時光機，從過去慢慢細數時代如何變遷，還能和1000多年前的十三行聚落動物互動，絕對帶給觀展者驚奇的視覺震撼和超逼真的實境體驗。
不過，為了施工安全，十三行環形劇場將於6月1日至27日封閉，施工期間購票入館的民眾，只要在今年的9月30日前，都還可憑門票票根再入館參觀1次。
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