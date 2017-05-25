| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全國首創！ 高市明年將增設「毒品防治局」 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

十三行博物館「八里時光機」 6/28開展啟航

2017-05-25  18:06

〔記者葉冠妤／新北報導〕十三行博物館即將於6月28日推出「八里時光機」常設展，引進新科技展示技術，並結合文獻、史料及考古挖掘資料，猶如搭乘時光機，帶參展者重回1000多年前，從史前時代到當代的自然生態與歷史文化，八里的前世今生一次看過癮。

十三行博物館館長陳春蘭表示，博物館開館至今14年，為了跟上科技演進，今年起逐步更新館內常設展，第一波全新推出的「八里時光機」展覽，參照英國大英博物館等國外博物館展示手法，透過新型態科技，更真實完整呈現八里地區歷史文化與自然生態的轉變。

陳春蘭說，「八里時光機」展覽將有台北港生態環境觸控動畫、民國初年河運虛擬實境、平鋪族群與漢人交易土地契約電子展版等，彷彿搭乘著時光機，從過去慢慢細數時代如何變遷，還能和1000多年前的十三行聚落動物互動，絕對帶給觀展者驚奇的視覺震撼和超逼真的實境體驗。

不過，為了施工安全，十三行環形劇場將於6月1日至27日封閉，施工期間購票入館的民眾，只要在今年的9月30日前，都還可憑門票票根再入館參觀1次。

廣告
  • 十三行環形展廳。（十三行博物館提供）

    十三行環形展廳。（十三行博物館提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八里 十三行博物館 環形劇場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：十三行博物館「八里時光機」 6/28開展啟航


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.