24億雙向轉乘優惠新北不買單 北市議員批：厚臉皮
2017-05-25 17:58
〔記者陳紜甄／台北報導〕北市交通局祭出民眾公車與捷運雙向轉乘，享票價優惠，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具。北市議員簡舒培昨在交通部門質詢時表示，七年來，新北民眾使用雙向轉乘比例翻倍，然而，歷年來，北市府卻長期補貼新北民眾，累積金額高達24億，議會要求新北需按比例負擔，但新北市府卻回應「沒有分擔的理由」，痛批新北「厚臉皮」；交通局長張哲揚回應，若談不成，將升高至副市長或市長層級，出面與新北談。
鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，台北市議會在2001年，要求北捷編列轉乘優惠補貼預算；由於當時北捷共60站，位於新北範圍僅13站，再加上新北民眾搭乘比例低，決議雙北民眾雙向轉乘優惠的補貼，全數由北捷公司負擔。然而，捷運總站數至今高達117站，有35站位於新北，簡舒培表示，未來萬大線將會通車，新北民眾搭乘比例勢必會增加。
簡舒培表示，北捷每年編列12億雙向轉乘優惠的補貼預算，其中新北應負擔的4億費用，卻由北市府買單。她指出，2010年台北縣升格為新北市後，新北市民使用雙向轉乘優惠的比例從24%增至38%，北市7年來幫新北市府，支付累積金額達24.8億。
基於使用者付費原則，票價補貼的預算原編列於北捷，議會去年決議要求該預算回歸到政府機關的公務預算，並在今年首次向新北市政府提出要求負擔；未料，新北市府書面回覆「一直以來均是台北市負擔，新北市政府無分擔之理由。」簡舒培批評，如果交通局談不成，難道我們就要讓新北市府繼續吃我們豆腐嗎？
北市交通局表示，公車可分出台北市或新北市轄公車，並依此區分民眾搭乘雙北公車並轉乘捷運的比例，粗估台北跟新北，比例分別為六比四。局長張哲楊回應，新北表明不願負擔，如果仍談不成，將升高市長層級與新北溝通。
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