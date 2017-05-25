畢業尋根之旅 仁愛鄉學童攀登能高越嶺古道

仁愛鄉春陽、平靜、廬山國小20位畢業生前往能高越嶺古道尋根，並在「光被八表」碑前領取畢業證書。（平靜國小校長余秀英提供）

2017-05-25 17:50

〔記者佟振國／南投報導〕風光明媚的南投縣仁愛鄉能高越嶺古道，不僅是著名的登山路線，也是早期賽德克族人的傳統獵場及東遷至花蓮的重要路徑，更具歷史文化意義，因此當地春陽、平靜、廬山等3所國小，特別為20餘位畢業生舉辦能高越嶺之旅，要讓學生更了解祖先留下的傳統領域。

能高越嶺之旅原訂4月23日賽德克族正名日舉辦，但因雨延期，相隔1個月後終於成行，春陽、平靜、廬山國小22位畢業生有20人參加，連同隨行的南投縣能高越嶺古道生態旅遊推動發展協會人員、部落耆老，師親生合計80餘人。

首日一早眾人由耆老帶領於屯原登山口進行入山祈福儀式，隨即啟程前往目的地天池山莊，沿途耆老也講解昔日賽德克族的傳統獵場及獵人習慣的會合地點，中午在雲海保線所還有獵場文化體驗教育，學童由耆老指導親自製作簡易陷阱，以及了解狩獵的傳統習俗與禁忌。

一行人下午抵達天池山莊，雖然午後下起大雨，師生仍在著名的「光被八表」碑前舉行畢業典禮，學童開心領取畢業證書，原本期待的行程因雨可能取消，還好能順利成行，為在校6年劃下圓滿句點。

平靜國小校長余秀英表示，能高越嶺古道早期是賽德克族人的獵路，也是東遷到花蓮的重要路徑，日治時期，日本人也沿著這條路線逐年修繕成為當時的理番道路，沿途並設有多個駐在所，來控制當時族人在山區的活動，光復後，台電延此路線建設東西輸電線路，這也是能高越嶺道能保持至今的原因，走一趟能高越嶺，可讓學生藉由探索賽德克族的古今歷史，更加認識自己的文化。