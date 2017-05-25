端午連假防車潮 部分國道匝道封閉、實施高乘載

圖為國道三鶯交流道，示意圖。（圖擷自國道高速公路局）

2017-05-25 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕針對即將到來的端午連假，高速公路局為因應返鄉、出遊車潮，將採取匝道封閉及高乘載管制等措施，相關管制路段如下。

高公局實施端午交通疏導管制措施，國道1號平鎮系統交流道南下匝道，以及國1埔鹽系統南下入口匝道，將於27日凌晨0點到晚間6點進行封閉；國1埔鹽系統北上及國3竹南北上入口匝道，將於29日凌晨0點到晚間12點進行封閉。

為疏解南下車流，平鎮警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，如台66線大溪往觀音方向，可改駛台31線後沿台61線南下，往大溪方向則可改道國道3號大溪交流道後，沿台3線南下行駛，避免塞車。而在端午連假收假前，平鎮系統交流道不封閉匝道入口。

高乘載管制部分，中壢（新屋）交流道將於27日上午7點到12點實施高乘載管制，國1南下內湖至頭份，以及國3南下木柵至香山各交流道於27日上午7點到12點也實施高乘載管制；至於國5南下的實施時段為27、28日上午7點到12點，北上為28日到30日的15點到20點。