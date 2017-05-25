醫病》購物狂合併精神疾病 醫師：藥物與心理治療併行
〔記者王俊忠／台南報導〕有重度憂鬱症的29歲李姓男子，接受治療後憂鬱症緩解，但受朋友慫恿借錢買飛鏢機、絕版古典CD、衣物共數十萬元，事後又後悔、心情低落。台南醫院醫師指這是合併精神疾病的購物狂，病因多，又以女性發生率居多，可從藥物與認知行為治療雙管齊下，克服購物狂衝動。
另位嫁給台商的婦人，雖然家境好，但與丈夫聚少離多，可能因此產生生活壓力，為此罹患購物狂合併憂鬱症與暴食症，花了幾千萬元狂買珠寶，經過精神科醫師治療才復原。
衛福部台南醫院精神科主治醫師胡銘傳指出，俗稱購物狂的強迫性購物（Compulsive buying）盛行率約為2％至8％，男女發生比例約8比2，此疾患易造成負債問題、法律糾紛、家庭失和及社會問題，近來引起重視。
他說，此病常發生在女性、物質主義者與低自尊者，病因不詳，但可能與生物、心理及社會因素相關聯，如神經傳遞物質異常、幼年時期物慾經驗、低自尊心、過度物質主義、完美主義或社會風氣趨使等。
胡銘傳表示，購物狂可能是單一疾病，但也常合併其他如重度、輕度憂鬱症、暴食症等精神疾病，治療方面分為藥物與心理治療。藥物治療主要以抗憂鬱劑為主，尤其是「血清素回收抑制劑」，對某些購物狂有控制效果；在藥物外，認知行為治療也有療效，以行為規範有助於克服購物衝動、減少消費行為。
他建議患者，將自己想買的物品以紙筆詳細列出，註明每項物品價錢，並分析此物品是自己「想要、需要或絕對需要」，通常一個人想要的東西很多，需要的東西很少、絕對要的更少；詳細考慮自己是否已有相同或類似物品，避免重複購買發生；避免在百貨公司商場特價、週年慶時去逛街，如非去不可，帶少量現金，避免支票或信用卡隨身，如果無法自制，可將全部信用卡交給家人或剪斷停辦。
讓家人與親近友人知道你有購物狂行為，逛街時出現購物衝動，即刻聯絡家人好友商量，請他們提供意見；培養有意義的興趣、嗜好，轉移注意力，如看書、運動、聽音樂。
如果上述方式效果不佳者，他說，可到精神科門診尋求專業協助。
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標題：醫病》購物狂合併精神疾病 醫師：藥物與心理治療併行
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