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關懷長者 板橋區5里辦公處推動社區關懷據點

2017-05-25  18:08

〔記者劉力仁／新北報導〕為關懷照顧社區長者，板橋區百壽里、聯翠里、雙玉里、仁愛里、華德里等5里辦公處結合慈濟基金會，共同推動「社區關懷據點」，據點內容包含健康促進、樂齡學堂、幸福共餐（健康蔬食），藉以增進長者人際互動，減緩身體功能退化，以達活躍老化的終極目標。

慈濟板橋區社區關懷據點今（25）日舉辦揭牌典禮，由社會局副局長林昭文與慈濟基金會、板橋區長林敬榜、各里長、民意代表等人揭牌。

林敬榜表示，板橋區至4月底，65歲以上人口數已達6萬8464人，除了5里辦公處正式推動關懷據點，另外香丘里、金華里、新生里、社後里、華福里、廣福里、溪洲里、國光里、新民里等9里，也表示有意願共同推動，後續將持續推動至各里辦公處，期許板橋區126里均能成立社區關懷據點，嘉惠更多長者，讓老人共餐不僅有呷飯，更有動健康及多元學習課程，讓長者預防失智同時健康又樂活。

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  • 板橋結合慈濟社區關懷據點，安排祥獅獻瑞節目做開場。（板橋區公所提供）

    板橋結合慈濟社區關懷據點，安排祥獅獻瑞節目做開場。（板橋區公所提供）

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