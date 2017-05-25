身障生想上廁所 師卻解讀成玩生殖器

2017-05-25 17:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員劉惠娟今在議會質詢指出，有學生家長哭訴，身障孩子初上國中，在教室裡做出手拉褲腰的動作，是想向老師表達孩子想上廁所，國中老師不了解孩子真正狀況，把拉褲腰的舉止解讀成孩子玩生殖器官，出手制止，多次下來，造成孩子不敢在學校尿尿，嚴重適應不良，害怕上學。

劉惠娟說，身障孩子非常需要老師提早在入學安置前，就能了解孩子，外縣市的做法是入學前會做家訪，國中端老師藉由家訪跟孩子互動過，了解孩子狀況，減少雙方「磨合期」，反觀縣內只有書面審查程序，往往會造成身障生和國中新老師剛開始相處時，發生非常嚴重的「代溝」，非常不好。

教育處長鄧進權接受質詢時，多次回答「了解」；教育處副處長張雀芬表示，縣內現況依據「身心障礙學及資賦優異學生鑑定辦法」23條規定，以及「各教育階段身心障礙學生轉銜輔導及服務辦法」辦理，在入學安置之前，會重新檢視孩子學習和適應情形，學校協助家長提出鑑定和安置的申請，視孩子障礙情形，再召開書面審查鑑定會議，或安排現場會議。

張雀芬指出，教育處今後會加強叮囑國小學校，依照個案孩子特殊的教育狀況，給予國中端更充分完整的資訊，而家訪需尊重家長意願，如果個案的家長經常到校伴讀，或許就不需要家訪，透過電訪也能讓老師確實掌握個案狀況，家訪因人而異，並非每個個案都需要。

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