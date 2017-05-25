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「天良諾克」涉竄改效期 衛生局要求下架回收

2017-05-25  17:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市衛生局24日會同衛生福利部食品藥物管理署風險管理組至汐止區「天良生物科技企業股份有限公司」執行GDP符合性評鑑作業，衛生局稽查人員於公司5樓出貨區查獲1524罐重新貼上新標籤，且刮除舊標籤批號及效期「天良 諾克治痛感冒液」藥品，現場立即封存，並要求公司暫停出貨及提出退貨機制。

天良公司已涉違反藥事法第82條第1項違法製造偽藥，全案移請士林地檢署偵辦，衛生局副局長許朝程提醒民眾，若家中有「天良 諾克治痛感冒液」產品，不管任何批號效期，請立即停止使用，同時呼籲所有藥局及藥商都要立即配合下架回收。

衛生局指出，稽查人員於天良公司5樓出貨區稽查時發現案內藥品瓶身標籤黏貼方式有異，即懷疑遭竄改，隨即調查該藥品進出貨等資料，稽查員同時擴大稽查範圍，並於3樓及6樓又查獲外箱貼有報廢字樣的逾期案內藥品，確認藥品遭竄改批號及效期，經漏夜查察相關違規事證後，總計於現場封存逾16萬罐藥品。

副局長許朝程表示有關在市面上流通之「天良 諾克治痛感冒液」藥品下架回收事宜，該局已請中華民國藥師公會全國聯合會及各縣市政府衛生局協助辦理。許朝程並提醒，為確保用藥安全，不管任何批號效期之案內藥品，請民眾立即停止使用，身體倘有不適請盡速找醫師診治，同時呼籲所有藥局及藥商都要立即配合下架回收。

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  • 公司涉嫌竄改「天良 諾克治痛感冒液」藥品有效期限。（衛生局提供）

    公司涉嫌竄改「天良 諾克治痛感冒液」藥品有效期限。（衛生局提供）

  • 衛生局稽查人員發現「天良 諾克治痛感冒液」藥品涉及竄改有效期限。（衛生局提供）

    衛生局稽查人員發現「天良 諾克治痛感冒液」藥品涉及竄改有效期限。（衛生局提供）

  • 衛生局封存「天良 諾克治痛感冒液」藥品。（衛生局提供）

    衛生局封存「天良 諾克治痛感冒液」藥品。（衛生局提供）

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