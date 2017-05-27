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先別管是食玩還是彩繪了 讓指尖療癒你的世界吧！

指甲彩繪與食玩結合，碰撞出全新火花！（圖片授權：我又在玩了 I'm not working）

2017-05-27  12:00

〔即時新聞／綜合報導〕指甲彩繪在台灣風行許久，始終在女孩界保持屹立不搖的地位，只是除了漸層、暈染之外，還可以玩出什麼新花樣呢？定居於台灣的香港創作者Emily將指甲彩繪與收藏的食玩結合，創造出一個又一個有趣的場景，讓每張拍攝下來的照片，仿佛都有了獨一無二的故事。

Emily的食玩收藏相當豐富，她表示為了不讓創作設限，在購買新玩具時，不會依照廠商設定收納，反而是將相同品項的物品歸類在一起，例如叉子類放一起、餐盤類放一起，才能在創作時激盪出不一樣的火花。在這些照片裡，Emily不僅將咖哩飯、薯條生動地重現在指甲上，甚至還會配合節慶彩繪出萬聖節殭屍或是聖誕老公公，可愛逗趣的圖案，讓人看了心裡的煩惱似乎也減輕不少。

除了將指甲彩繪與食玩結合，Emily的貓咪不時亂入也是一大重點，有時露出無辜的臉蛋，有時只有尾巴與屁股入鏡，讓人在欣賞創作的同時，心裡的「貓奴魂」也一併被喚醒，忍不住想大喊：這麼萌真的沒問題嗎？

好奇指甲彩繪跟食玩（有時候還有貓咪）還能碰撞出什麼新花樣嗎？點進影片裡一探究竟吧！

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