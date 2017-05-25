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離職員工揭黑心食品 中市頒發吹哨獎金共910萬

2017-05-25  17:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市處理販賣過期冷凍肉爭議不斷，也引發檢舉獎金話題，力勤與去年雄勳公司被查獲竄改標籤賣過期食物原料，皆因離職員工檢舉，市長林佳龍今天一口氣頒發2位吹哨人檢舉獎金，雄勳檢舉人再加發食安檢舉金，共頒出910萬，這也是台中市首次頒出吹哨獎金，以及大筆食安獎金，但行程保密到家，僅事後公佈新聞。

雄勳公司去年5月被查獲竄改標籤、販賣過期食物原料，被衛生局裁罰300萬並繳納，今年被檢方起訴後，衛生局依檢舉食安獎勵辦法以實收罰金70%，發出食安檢舉獎金210萬，加上吹哨者檢舉奬金350萬，共計560萬。

至於力勤販賣過期冷凍肉被衛生局開罰1200萬，並移送地檢署，但罰鍰還未入庫，市府先核發檢舉人吹哨者檢舉奬金350萬元。

市議員李中質疑頒發食安或吹哨檢舉辦獎金，各縣市作法一般都在法院起訴一審判決後發送，質疑台中市趕著發獎金的動機不單純，衛生局解釋這是重大食安事件，加上為了鼓勵檢舉，認為發送檢舉獎金與司法移送可同時進行，才改變作法，現在發送獎金。

台中市近3年發送食安檢舉獎金分別為2萬、7萬以及去年的11萬多，今天頒出的第1筆食安檢舉獎金就爆增近20倍。

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  • 林佳龍頒給力勤賣過期肉的檢舉人吹哨獎金350萬。（記者蔡淑媛翻攝）

    林佳龍頒給力勤賣過期肉的檢舉人吹哨獎金350萬。（記者蔡淑媛翻攝）

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相關關鍵字： 力勤 吹哨 吹哨獎金 雄勳 食安 食安獎金 黑心 黑心食品
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