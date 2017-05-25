台鐵推130週年彩繪普悠瑪 網友讚超級漂亮

台鐵局因應台灣鐵路130週年，推出以台鐵各時期經典車輛、車站為主題的彩繪普悠瑪號。（圖擷取自fun台鐵臉書）

2017-05-25 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「最美彩繪車」的蕭青陽彩繪普悠瑪號列車今年初才剛卸下塗裝，台鐵局因應台灣鐵路130週年，再度推出以台鐵各時期經典車輛、車站為主題的彩繪普悠瑪號，明天將首度登場投入載客營運，網友盛讚「超級漂亮」。

台鐵表示，這列130週年彩繪列車透過簡潔現代的線條以及明亮討喜的顏色，以較為活潑童趣的方式，勾勒出台灣鐵路的時間軸，它包含了台鐵局8個經典車輛的車頭臉譜，以及北中南東等區共6個特色車站的意象，不僅展示了跨時代的演進，更彷彿帶領大家進入了另一個移動式的時光隧道。

130週年彩繪列車將於明天（5月26日）從樹林開往台東的438次粉墨登場，未來一週的使用車次如下：5月27日（六）411次台東至樹林、133次南港至潮州；5月28日（日）110次潮州至南港、432次樹林至台東、447次台東至樹林；5月29日（一）412次樹林至台東、425次台東至樹林、448次樹林至台東；5月30日（二）401次台東至樹林。

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台鐵 七堵 TEMU2000普悠瑪號 台灣鐵路130週年彩繪列車