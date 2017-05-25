感冒液涉改標再售 藥師：可能銷量不太好...

2017-05-25 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕天良生物科技公司涉嫌竄改「天良諾克治痛感冒液」批號及效期，新北市衛生局昨查封16萬罐感冒液，並要求市面上產品下架回收。藥師公會發言人沈采穎表示，可能是該產品銷量不好，才會發生改標的問題。

衛生局今表示，昨天會同食藥署風險管理組到天良公司執行GDP符合性評鑑作業時，發現有1524罐感冒液刮除舊標籤批號及有效期，重新貼上新標籤，涉嫌違反《藥事法》，立即封存現場16萬罐感冒液。士林地檢署也表示，目前已簽分「他」字案偵辦，待收到衛生局移送書後，再視情況決定下一步行動。

據《東森新聞雲》報導，藥師公會發言人沈采穎則說，「天良諾克治痛感冒液」是指示用藥，民眾只要到藥局在藥師的指示下就能購買，而吃到過期感冒藥，恐影響症狀緩解，還可能因微生物污染，而造成腸胃不適。