技職拼出一片天 太平國中17人拚上台中高工
2017-05-25 17:26
〔記者陳建志／台中報導〕太平國中為了落實「適性揚才」的教育理念，去年開始與台中高工、國立勤益科大合作，推動「1＋3＋4」的產學合作，培養冷凍空調的技術人才，25名學生在經過1年的實務訓練後，其中21人參加日前的台中高工「產學專班冷凍空調技術科」招生考試，昨天成績公佈，共有17人正取、4名備取，表現優異，成功擠進中部工科龍頭的台中高工。
太平國中校長蕭國倉表示，為了讓同學適性發展，學校多年來開設多種技藝課程，讓有興趣的學生，提早經由專業師資和實習場所，學習到相關技藝，去年得知國立台中高工和國立勤益科大合作，開設技職學程培育冷凍空調專業人才，經爭取後成為合作學校，最後挑選出25名學生參加。
輔導主任何豐文表示，參與的學生從上學期開始，每週四上午7點準時搭專車前往台中高工進行技藝課程，星期六上午還在台中高工老師義務指導下，自行到校反覆進行「銅管處理和氣焊」等冷凍空調的基本工練習，1年下來都覺得收穫滿滿，5月中旬有21人參與台中高工「產學專班冷凍空調技術科」招生考試，昨天成績公佈，17人正取、4人備取，幾乎佔38個錄取名額的一半。
錄取的江國郡說，自己課業成績不算頂尖，因爸爸從事弱電的工作，從小耳濡目染對於電子、電機有興趣，從國一開始，寒暑假也常跟著爸爸一起工作，得知有此升學管道立刻報名，希望學得一技之長。
錄取的賴志柏、羅喬亙、張龍邦也說，希望藉由此管道升學，並說透過實務訓練課程，第一次學到氣焊等技術，覺得比課堂收穫更多，並以自身的經驗鼓勵學弟妹，如果對課業沒興趣，與其在教室打瞌睡，不如參與此管道，不但可升學，還可學得一技之長順利就業。
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