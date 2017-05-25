板新供水18萬戶 27日不停水了

2017-05-25 17:28

〔記者何玉華／新北報導〕台灣自來水公司配合台電施工，鶯歌、樹林等區原訂於27日上午8點起至28日上午6點止停水，停水22小時，影響達18萬戶，由於27日適逢端午連假，台電及水公司在考量民眾方便後，決議將延後施工日期，施工及停水日期將另行公告。

台灣自來水有限公司第十二區管理處，配合台電辦理「松樹~介壽分歧水頂69KV線」施工停電作業，27日上午8點起至28日6點，原定在鶯歌全區、樹林全區、三峽區：溪南里、溪北里、溪東里、成福里、竹崙里、安坑里、龍學里、龍恩里，含北大重劃區；泰山區：山腳里、福泰里、福興里、楓樹里、同榮里、同興里、全興里、義學里、義仁里、明志里、泰友里、新明里、貴子里、貴賢里、貴和里；新莊區：合鳳里、祥鳳里、雙鳳里、丹鳳里、國泰里、營盤里、福營里、富民里、富國里、裕民里、龍鳳里、龍福里、建安里、建福里、後港里、後德里、四維里、八德里、成德里、南港里、萬安里、龍安里、保安里、圳福里、西盛里；板橋區：溪洲里、溪福里、崑崙里、成和里、溪北里、堂春里等地停水，影響戶數達18萬戶。

水公司表示，原定的停水時間，於2、3個月前已經跟桃園、新北一帶用電大戶協商已久，廠商認為假日施工影響較小，當初未考量到端午節連假，經多名民意代表反映，連續假期應已方便民眾團聚，不宜停水停電為優先考量，與台電公司認為此建議合理，因此決定延後施工，正常供水。