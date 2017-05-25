衛生紙丟馬桶7月上路 議員質疑中市府無配套
2017-05-25 17:22
台中市政府公廁已張貼告示，請民眾將衛生紙丟入馬桶。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕環保署今年3月宣布將推行「衛生紙丟馬桶」，並自7月正式實施。台中市議員江肇國、邱素貞、李天生今天質詢時指出，環保局並未調查全市8000間列管公廁調查管線配置狀況，也未要求公廁面紙販賣機全面改售衛生紙，除了發公文要求各機關公廁貼上文宣外，沒有任何相關配套。
江肇國指出，目前市售的各大品牌衛生紙，成分為短纖維，遇到水容易分散、破碎，能被馬桶順利排出，面紙、衛生棉、濕紙巾等物品若被丟入馬桶，恐將造成阻塞。然而目前各市場、公園、區公所內的公廁販賣機，賣的仍是面紙，萬一大家把面紙一股腦往馬桶丟，造成堵塞，難道要各機關自行準備「通樂」嗎？環保局應立即汰換所有公廁販賣機，改販售可溶解的衛生紙。
江肇國也提到，正常狀態下，衛生紙丟入馬桶，不會發生堵塞，但若廁所位置曾更動，或污水管線未妥善配置，也會發生阻塞，環保局卻未調查各大公廁管線配置、坡度、廁所位置更動等情形，許多機關為了避免阻塞，到現在仍張貼「衛生紙請勿丟馬桶」文宣，造成一市兩制情況。
邱素貞、李天生則表示，市府應該要做好配套措施，不要讓政策匆促上路，希望市府應多加研議。
環保局長白智榮表示，已針對台中市約8000個公共廁所密集宣導，並加強現場標示，讓民眾了解可丟入馬桶的衛生紙類別，避免馬桶阻塞；各個目的事業管理機關則同步落實檢查，包括標章張貼、檢視馬桶是否有不適合投入衛生紙的狀況，希望讓此政策推動更順暢。
另外，環保局也印製「衛生紙丟馬桶」文宣，並於交通場站、醫院、寺廟、客運、觀光景點等處公廁，每一廁間內張貼，並請管理單位主動提供衛生紙及廁間垃圾桶加蓋等，7月起將派員稽查。
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