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22路線公車擠爆基隆麥金路 將分流調整路線

2017-05-25  17:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆長庚醫院對面、橘郡社區前的麥金路候車亭，有22條國道客運、公車路線停靠，尖峰時段班次密集常造成交通阻塞，市府規劃採取分流措施，將市公車路線全部改到城上城社區端載客，候車空間也將一併改善。

立委蔡適應服務處指出，麥金路長庚醫院站、橘郡社區站候車亭，尖峰時段有大量通勤族排隊等候，既有候車亭過小不敷使用，且緊鄰果菜市場、長庚醫院及橘郡社區車道出入口，常造成交通雍塞。

市府去年調整市公車路線到10公尺外搭車，但與國道客運的候車地點還是太過接近，加上等候空間不足，致民眾於車道上、下車，險象環生，市議員林明智、洪森永今天邀市府相關單位及客運業者現場會勘，決議做出調整方案。

交通旅遊處交通管理科長黃毅維表示，將重新調整分流措施，既有候車亭從原有5公尺改建為11公尺，且只讓10條國道客運停靠，12條市公車改到城上城社區，改善交通，會立即展開規劃設計作業。

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  • 基隆麥金路長庚醫院站、橘郡社區站候車亭，尖峰時段有大量通勤族排隊等候。（記者林欣漢攝）

    基隆麥金路長庚醫院站、橘郡社區站候車亭，尖峰時段有大量通勤族排隊等候。（記者林欣漢攝）

  • 基隆市政府規劃分流22條國道客運、公車路線停靠站，改善交通。（記者林欣漢攝）

    基隆市政府規劃分流22條國道客運、公車路線停靠站，改善交通。（記者林欣漢攝）

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