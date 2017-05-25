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帶領少棒隊拿全國亞軍 劉彥宇入選WBSC國手

新竹縣中山國小棒球隊員劉彥宇（前排右）入選WBSC世界盃少棒賽國手，校長郭碧玄（前排左）今天在朝會中為他掛上國手彩帶，鼓勵他為國爭光。（圖由中山國小提供）

2017-05-25  17:02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣中山國小棒球隊員劉彥宇，上週擔任竹縣少棒代表隊隊長，帶領縣內好手拿下華南金控盃全國少棒賽亞軍，而他自己也因為表現優異，獲選WBSC世界盃少棒賽國手，校長郭碧玄今天在朝會中為他掛上國手彩帶，鼓勵他為國爭光。

「我做到了，太開心了！」劉彥宇在參加華南金控盃比賽時，就在大會為選手們製作的拍立得願望卡上寫下：「夢想：當國手，為國爭光。」選拔結果出爐後，他美夢成真，大家紛紛向他道賀，校方也特別在今天的朝會上表揚他。

郭碧玄說，目前6年級的劉彥宇，在1年級入學時就加入棒球隊，每天早上7點到學校參加晨操，放學後則投入課後訓練到天黑才回家，週末假日也必須放棄娛樂到校集訓，去年中山國小榮獲全國諸羅山盃棒球賽冠軍時，劉彥宇就獲得最佳3壘手及打擊獎第2名殊榮，這2年更是新竹縣少棒代表隊對外征戰的固定班底，這次他能入選國手是累積了6年辛苦汗水，1場場艱苦比賽打出來的。

郭碧玄也說，上週的華南金控盃少棒賽也是WBSC世界盃中華少棒國手選拔賽，劉彥宇的賽事表現攻守俱佳，不但帶領新竹縣代表隊以4勝1負拿到全國亞軍，鎮守游擊大關的他防守滴水不漏，以優秀表現獲選訓委員一致肯定入選國手，他也是中山國小棒球隊歷年來的第5位國手。

新竹縣中山國小棒球隊員劉彥宇（前排右）上週擔任新竹縣少棒代表隊隊長，帶領縣內好手拿下華南金控盃全國少棒賽亞軍，他自己也獲選WBSC世界盃少棒賽國手，校長郭碧玄（前排左）今天在朝會中表揚他。（圖由中山國小提供）

新竹縣中山國小棒球隊員劉彥宇上週參加華南金控盃全國少棒賽前許願入選國手，果然美夢成真。（圖由中山國小提供）

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