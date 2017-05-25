帶領少棒隊拿全國亞軍 劉彥宇入選WBSC國手

新竹縣中山國小棒球隊員劉彥宇（前排右）入選WBSC世界盃少棒賽國手，校長郭碧玄（前排左）今天在朝會中為他掛上國手彩帶，鼓勵他為國爭光。（圖由中山國小提供）

2017-05-25 17:02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣中山國小棒球隊員劉彥宇，上週擔任竹縣少棒代表隊隊長，帶領縣內好手拿下華南金控盃全國少棒賽亞軍，而他自己也因為表現優異，獲選WBSC世界盃少棒賽國手，校長郭碧玄今天在朝會中為他掛上國手彩帶，鼓勵他為國爭光。

「我做到了，太開心了！」劉彥宇在參加華南金控盃比賽時，就在大會為選手們製作的拍立得願望卡上寫下：「夢想：當國手，為國爭光。」選拔結果出爐後，他美夢成真，大家紛紛向他道賀，校方也特別在今天的朝會上表揚他。

郭碧玄說，目前6年級的劉彥宇，在1年級入學時就加入棒球隊，每天早上7點到學校參加晨操，放學後則投入課後訓練到天黑才回家，週末假日也必須放棄娛樂到校集訓，去年中山國小榮獲全國諸羅山盃棒球賽冠軍時，劉彥宇就獲得最佳3壘手及打擊獎第2名殊榮，這2年更是新竹縣少棒代表隊對外征戰的固定班底，這次他能入選國手是累積了6年辛苦汗水，1場場艱苦比賽打出來的。

郭碧玄也說，上週的華南金控盃少棒賽也是WBSC世界盃中華少棒國手選拔賽，劉彥宇的賽事表現攻守俱佳，不但帶領新竹縣代表隊以4勝1負拿到全國亞軍，鎮守游擊大關的他防守滴水不漏，以優秀表現獲選訓委員一致肯定入選國手，他也是中山國小棒球隊歷年來的第5位國手。

新竹縣中山國小棒球隊員劉彥宇（前排右）上週擔任新竹縣少棒代表隊隊長，帶領縣內好手拿下華南金控盃全國少棒賽亞軍，他自己也獲選WBSC世界盃少棒賽國手，校長郭碧玄（前排左）今天在朝會中表揚他。（圖由中山國小提供）