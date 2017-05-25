日本藝術家吉田敦利用廢棄物創作，呼籲民眾注重環境，「活在此處」在弘光科大

2017-05-25 17:13

〔記者歐素美／台中報導〕日本藝術家吉田敦來台居住8年，透過日常見到的檳榔樹或廢棄燈泡底座等素材進行創作，目前在弘光科大藝術中心舉辦「活在此處」展，因其日本老家距離福島約100多公里，311大地震後，他利用廢棄建材創作提醒社會大眾注意環境，並有感而發表示，「台灣的核電廠將要淘汰除役，感覺真的很好」。

吉田敦專攻雕塑，取得日本多摩美術大學碩士學位後，曾到中國中央美術學院進修班學習，目前在台灣任教，這次在弘光科大辦「活在此處」個展，除有早期到台灣創作的「來台五號一橋」諾亞方舟作品，還有這2年創作的「Camouflage」、「檳榔之道」、「煙の森」等系列作品。

吉田敦住在彰化大村鄉長達8年，他表示，創作靈感皆來自生活，例如有一天鄰居送他3根檳榔樹樹幹，他覺得樹幹的紋路很美，便用舊建材和18根檳榔樹創作出「檳榔之道」，外型類似日本的鳥居。吉田敦說，檳榔是台灣的特有文化，但是吃檳榔對健康不好，吃得人越來越少，希望透過作品將台灣的特有文化保留下來。

散步時，看到工廠製作磚塊煙囪飄出煙，靈感一來，便創作出「煙の森」系列作品。吉田敦指出，「煙の森」雕刻出人體樣貌，身體並冒出一縷白煙，日本福島在311大地震後，核電廠也冒出白煙，煙就像是人類的慾望，想要不斷的追求，有時候卻忘了環境的重要性。他說，女兒現在9歲，都不敢帶她回老家，因為福島受輻射汙染，台灣的核電廠將要淘汰除役，感覺真的很好。

吉田敦透過藝術作品傳達自己對於環境污染、日本社會風氣、政經氣氛等看法，他認為用創造力表達生活環境、景觀也是藝術家該做的事情，更要用作品呼籲大家重視生活周遭。

弘光科大藝術中心主任施淑萍說，吉田敦的作品呈現出真心、誠實，透過藝術創作，希望為台灣這片土地做點什麼，每件作品都有故事性、象徵意涵，發人省思，這項展覽將展出至6月19日。