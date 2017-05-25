日本藝術家吉田敦利用廢棄物創作，呼籲民眾注重環境，「活在此處」在弘光科大
〔記者歐素美／台中報導〕日本藝術家吉田敦來台居住8年，透過日常見到的檳榔樹或廢棄燈泡底座等素材進行創作，目前在弘光科大藝術中心舉辦「活在此處」展，因其日本老家距離福島約100多公里，311大地震後，他利用廢棄建材創作提醒社會大眾注意環境，並有感而發表示，「台灣的核電廠將要淘汰除役，感覺真的很好」。
吉田敦專攻雕塑，取得日本多摩美術大學碩士學位後，曾到中國中央美術學院進修班學習，目前在台灣任教，這次在弘光科大辦「活在此處」個展，除有早期到台灣創作的「來台五號一橋」諾亞方舟作品，還有這2年創作的「Camouflage」、「檳榔之道」、「煙の森」等系列作品。
吉田敦住在彰化大村鄉長達8年，他表示，創作靈感皆來自生活，例如有一天鄰居送他3根檳榔樹樹幹，他覺得樹幹的紋路很美，便用舊建材和18根檳榔樹創作出「檳榔之道」，外型類似日本的鳥居。吉田敦說，檳榔是台灣的特有文化，但是吃檳榔對健康不好，吃得人越來越少，希望透過作品將台灣的特有文化保留下來。
散步時，看到工廠製作磚塊煙囪飄出煙，靈感一來，便創作出「煙の森」系列作品。吉田敦指出，「煙の森」雕刻出人體樣貌，身體並冒出一縷白煙，日本福島在311大地震後，核電廠也冒出白煙，煙就像是人類的慾望，想要不斷的追求，有時候卻忘了環境的重要性。他說，女兒現在9歲，都不敢帶她回老家，因為福島受輻射汙染，台灣的核電廠將要淘汰除役，感覺真的很好。
吉田敦透過藝術作品傳達自己對於環境污染、日本社會風氣、政經氣氛等看法，他認為用創造力表達生活環境、景觀也是藝術家該做的事情，更要用作品呼籲大家重視生活周遭。
弘光科大藝術中心主任施淑萍說，吉田敦的作品呈現出真心、誠實，透過藝術創作，希望為台灣這片土地做點什麼，每件作品都有故事性、象徵意涵，發人省思，這項展覽將展出至6月19日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 台東五連髮夾彎救自摔婦 台中暖警：救人不分地域
- 喬事變搶劫 烏龍PO文誤會警方亂放人
- 竊車集團偷遍中南部 得手上百輛「借屍還魂」銷贓
- 自由充電站╱PRP療法
- 受英恐攻影響 法國第6度延長緊急狀態
- 山中傳來陣陣鏈鋸聲 警布兵產業道路抓盜伐
- 柯市府首件BOT案今簽約 柯：政府不能每天放煙火
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 火辣人妻辣腿蠻腰 蜜月放閃「老公視角」
- 旅外》曹錦輝連2天登板收第3次救援 防禦率不到1
- 逃亡長達46年 日警意外逮捕「澀谷暴動」通緝犯
- 「緝狐對象」流竄印馬設立詐騙機房 終於GG了
- 謝祖武曖昧女製作人 牽手扶腰
- 嘉市救老屋 開學堂召集老木工
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 沒抽中公幼…非營利幼兒園 6.1起登記招生
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
- 曼城爆炸主嫌家人被捕 亞莉安娜巡演暫緩
- 孫子畢業仍護學童 志工「唐奶奶」獲獎
- 政院傾向訂專法 也修民法
- 「我比阿湯哥便宜！」 安娜貝爾急cue李安喊合作
- 涉竄改水產品效期 富立洋老闆等7人緩起訴
- 林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相
- 昔「毛骨悚然」今「愛是平等」 吳敦義明開挺同記者會！
- 大新竹輕軌 時力籲規劃透明永續
- 餐廳業者送愛心 偕成功警送到府
- MLB》睽違8場再開轟 普侯斯大紀錄M3
- 譚詠麟全球買房50棟 卻在台遭詐騙
- MLB》堅持不讓田中檢查 洋基主帥：又不是蜘蛛人
- （雲林）焚化廠仲裁案 李進勇︰不符公平正義
- 快遞毒品到國外 桃機3天攔5千萬
- 台積電3奈米廠 賴清德：最中意台南
- 曼徹斯特恐攻 炸彈製作者據信仍在逃
- 台股開盤上漲14.78點 報10059.20點
- 精測與國際客戶攜手 搶進特殊PCB
- 苗栗鄉道解編、縮短 地方批亂來
- 雅加達公車站爆炸 已知2死
標題：日本藝術家吉田敦利用廢棄物創作，呼籲民眾注重環境，「活在此處」在弘光科大
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email