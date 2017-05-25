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到宅幫植物人 創世招募原床泡澡志工

2017-05-25  17:11

［記者黃淑莉／雲林報導］創世基金會提供植物人到宅服務，雲林全縣服務個案有112人，到宅服務志工只有2、3位，雲林虎尾行善會成員、地檢署檢察官李文潔今天擔任一日志工，到古坑東和一位個案家協助原床泡澡，也呼籲民眾加入植物人到宅服務志工行列。

創世基金會斗六分會表示，由於各分會安養床位有限，創世推動植物人安養及到宅雙軌服務，目前斗六分院安養有41位已滿床，後面還有10多人在排隊，到宅服務對象有112人，提供原床泡澡、居家服務等。

創世斗六分院指出，原床泡澡事前準備工作很多，過程也需要有多人協助，到宅服務志工嚴重不足，分院將於7月18日舉辦到宅志工培訓，歡迎民眾踴躍加入到宅服務志工。

虎尾行善會成員主要是雲林地方法院、地檢署及律師公會成員及眷屬，地檢署檢察官李文潔也是行善會成員之一，得知斗六分院招募志工，今天就到古坑阿桂阿嬤家當一日志工，協助護理師幫阿嬤泡澡，還為阿嬤修剪頭髮。

李文潔說，要幫一個長期臥床的人洗澡真的不容易，需要更多人加入，讓更多植物人能獲得最舒適的服務。

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  • 虎尾行善會成員、雲林地檢署檢察官李文潔（左）當一日志工協助創世招募到宅服務志工。（記者黃淑莉攝）

    虎尾行善會成員、雲林地檢署檢察官李文潔（左）當一日志工協助創世招募到宅服務志工。（記者黃淑莉攝）

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