音樂資優自閉兒 父母將勇敢出書經驗分享

2017-05-25 17:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2歲7個月被確診為中度自閉症的劉祐禎，7歲開始接觸鋼琴，沒想到短短5年，琴藝精進，參加全國賽屢獲大獎；看著愛兒邊彈琴邊哼唱的忘我神情，爸媽正努力籌備出書，希望分享一路上的甘苦經驗給更多星兒家庭，不輕言放棄各種可能性，也讓社會大眾看見這群獨特而天真的小天使。

劉昇財說，兒子出生時，他想像愛子各種成長階段，如長大後會怎麼把妹等等，沒想到2歲多確診為自閉症之後，一切變成幻影，不敢再奢望，但夫妻倆決定擦拭眼淚，正面思考：「或是老天相信我們有這能力，所以給了一輩子的功課！」

劉祐禎話少，不擅長主動交朋友，其他則和正常孩子一樣，愛吃菠蘿麵包，喜歡看電視廣告，哼唱曲子；只是，父母細心察覺到愛兒對於音符、拍子似乎特別敏感，一聽到音樂，立刻靜下來聆聽，6歲時偶然按下琴鍵十分精準，遂帶他到音樂機構學琴。

沒想到，意外發掘劉祐禎的潛能。只要坐在鋼琴前面，他總全神貫注，一天練習少則3個小時，8個小時也不嫌累；喜歡的歌，只要聽過，他就能不用看譜、彈出樂曲。

劉祐禎在9歲時，自創第一首曲子「月亮」，近3年來參加亞洲盃國際音樂大賽、全國心智障礙者才藝大賽等，屢獲大獎；去年更通過布拉格音樂機構古典鋼琴晉級檢定，取得8級證書，等同於具備教學能力，但在求學過程卻無任何改變。

蘇秀芳說，身為兒子的後盾，夫妻倆努力接觸各種自閉症相關法令、福利等資訊，卻發現政府和社會的支援太少，一般人也鮮少了解；兒子去年就讀竹北國中特教班，經她申請，準備6月參加新竹縣政府教育處的特殊音樂資優鑑定。

教育處特教科表示，新竹縣國中有數理和語言資優鑑定，國小則是一般智能鑑定，但是兼具身障和資優雙重身分的個案極少；以劉生為例，一旦通過鑑定，縣府將提供額外的音樂指導等相關資源。

劉昇財說，目前夫妻倆正籌備出書，分享過去記錄陪伴愛子跌跌撞撞的點滴生活，希望讓其他星兒家庭少走一點辛苦路，也期盼大家能多給這群小天使多一些掌聲。