音樂資優自閉兒 父母將勇敢出書經驗分享
〔記者廖雪茹／新竹報導〕2歲7個月被確診為中度自閉症的劉祐禎，7歲開始接觸鋼琴，沒想到短短5年，琴藝精進，參加全國賽屢獲大獎；看著愛兒邊彈琴邊哼唱的忘我神情，爸媽正努力籌備出書，希望分享一路上的甘苦經驗給更多星兒家庭，不輕言放棄各種可能性，也讓社會大眾看見這群獨特而天真的小天使。
劉昇財說，兒子出生時，他想像愛子各種成長階段，如長大後會怎麼把妹等等，沒想到2歲多確診為自閉症之後，一切變成幻影，不敢再奢望，但夫妻倆決定擦拭眼淚，正面思考：「或是老天相信我們有這能力，所以給了一輩子的功課！」
劉祐禎話少，不擅長主動交朋友，其他則和正常孩子一樣，愛吃菠蘿麵包，喜歡看電視廣告，哼唱曲子；只是，父母細心察覺到愛兒對於音符、拍子似乎特別敏感，一聽到音樂，立刻靜下來聆聽，6歲時偶然按下琴鍵十分精準，遂帶他到音樂機構學琴。
沒想到，意外發掘劉祐禎的潛能。只要坐在鋼琴前面，他總全神貫注，一天練習少則3個小時，8個小時也不嫌累；喜歡的歌，只要聽過，他就能不用看譜、彈出樂曲。
劉祐禎在9歲時，自創第一首曲子「月亮」，近3年來參加亞洲盃國際音樂大賽、全國心智障礙者才藝大賽等，屢獲大獎；去年更通過布拉格音樂機構古典鋼琴晉級檢定，取得8級證書，等同於具備教學能力，但在求學過程卻無任何改變。
蘇秀芳說，身為兒子的後盾，夫妻倆努力接觸各種自閉症相關法令、福利等資訊，卻發現政府和社會的支援太少，一般人也鮮少了解；兒子去年就讀竹北國中特教班，經她申請，準備6月參加新竹縣政府教育處的特殊音樂資優鑑定。
教育處特教科表示，新竹縣國中有數理和語言資優鑑定，國小則是一般智能鑑定，但是兼具身障和資優雙重身分的個案極少；以劉生為例，一旦通過鑑定，縣府將提供額外的音樂指導等相關資源。
劉昇財說，目前夫妻倆正籌備出書，分享過去記錄陪伴愛子跌跌撞撞的點滴生活，希望讓其他星兒家庭少走一點辛苦路，也期盼大家能多給這群小天使多一些掌聲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 造橋陳家捐逾1甲地 大潭環湖步道將完工
- 車手3天提領27次都沒事 沒想到栽在...
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」
- 花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 拚命請託台商赴端午宴 范世平：讓中共抓住小英軟肋
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 出賣團員辦預付卡 中國領隊等4人遭拘提
- 今日MLB戰績
- 狠砍主管刀刀要害 運將辯：酒後失控不算殺人
- 大法官提不同意見 吳陳鐶：全民公投
- 清境高空步道將開幕 交管迎戰
- 東海岸警所露營區 遇壞不修停用
- 腸胃補充好菌 健康好消化─日常補充優酪乳1.5至2杯 維持腸道菌相平衡
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 專法被廢提行政訴訟 紅十字會敗訴
- 議員提案家長會決定性平教材 社民黨抗議
- MLB》陳偉殷先前爆動刀傳聞 馬林魚總裁：手術非考慮選項
- 武荖坑轉型 林德福促設探索教育園區
- 立院初審通過 卸任總統副總統禮遇金剩8萬元
- 李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
- MLB》下一位超級強投？小將誇張變化球瘋傳（影音）
- 張玉嬿單身踢館國師 虧唐綺陽算桃花不準
- 行動書車來了 關山地政所兒童悅讀
- 部長級月退金 立委主張砍至8萬以下
- 雅加達自殺炸彈攻擊 傷亡攀升至5死10傷
- 政黨法初審通過 政黨招募黨員年齡不得低於16歲
- 馬自豪在習面前講憲法 立委批：只講迎合中國的一中
- 反同：釋憲無效全民公投
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 復育有成 鳥松濕地水雉現蹤
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 上班前騎腳踏車 林佳龍宣布：「完整保留」東豐自行車道
- 價崩？原來是為節稅 大直水岸豪宅67折移轉
- 留言辱罵李婉鈺 又1男網友遭訴
- 潘瑋柏進「天王宮」 3年產值6億
標題：音樂資優自閉兒 父母將勇敢出書經驗分享
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email