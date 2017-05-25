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讓貧困學童吃得到早餐 台東馬偕捐助弱勢生

2017-05-25  16:46

［記者王秀亭／台東報導］台東馬偕醫院投入社區部落健康營造時，發現有學童沒吃早餐就到校上課，部分是經濟弱勢家庭，遂從3年前與建和國小合作，將東馬員工禮拜奉獻的部分費用，用於該校貧困學童活力早餐，讓4名學童可以吃完早餐在上學，今天上午醫院牧師潘稀祺到校探視受助學童，盼此舉亦能影響學童未來能看到別人的需要。

台東馬偕醫院擔憂部分貧困學童長期不吃早餐，影響發育成長，也會對課業造成影響，由於每周東馬醫護人員都有員工禮拜奉獻，撥出其中1個月的奉獻，作為捐助學童活力早餐計畫之用，與東縣教育處建議下，與建和國小合作。

東馬表示，由校方挑選及評估4名家庭無力供應早餐的貧困學童，並與學校附近早餐店合作，學生1年當中可到早餐店用餐，再由學校到店月結，3年下來，平均每名學童1年的早餐費8000元，其中1位學童今年畢業，校方另找1人遞補。

潘稀祺牧師也到校園講述馬偕博士對台灣的貢獻，每位學童聽了津津有味，並將馬偕博士視為心中的典範，潘稀祺說，看到每位學生健康成長，顯示醫院做得很值得。

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  • 台東馬偕醫院牧師潘稀祺與協助提供早餐得學童相見歡。（台東馬偕醫院提供）

    台東馬偕醫院牧師潘稀祺與協助提供早餐得學童相見歡。（台東馬偕醫院提供）

  • 東馬牧師潘稀祺與建和國小學童互動。（台東馬偕醫院提供）

    東馬牧師潘稀祺與建和國小學童互動。（台東馬偕醫院提供）

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