知本濕地規劃太陽光電示範區 保育團體促資訊透明化

台東縣政府規劃在知本濕地建置「太陽光電教育示範專區」，台東荒野協會及野鳥學會籲縣府開誠布公，廣泛性的讓民眾討論最適合的發展規劃。（記者陳賢義攝）

2017-05-25 16:49

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府規劃在知本濕地建置226公頃的「太陽光電教育示範專區」，由於地屬知本卑南族卡大地布部落的傳統領域，縣府在可行性評估階段，欲先行徵詢部落意見與需求，族人要求公開討論，縣府尊重並配合；台東荒野保護協會獲悉強調，徵詢部落意見之餘，也應將資訊公開透明，開放民間參與，避免「綠能扼殺生態」爭議。

太陽光電教育示範專區尚未正式決議，即因縣府有所舉動引發異論。卡大地布部落主席林金德表示，縣府既然動了，部落也該動了，要如何做？怎麽做？應由部落先達成初步共識及建構未來行動方向。縣府工商科則強調，個別徵詢部落意見領袖，主要是為了在公聽會前探問意見與需求，也期盼給予機會說明。

台東荒野協會表示，開發案一旦確定，全國用電最少的台東縣，將成為全國最大集中式地面型太陽光電開發區。擁有湧泉、濕地與草原複合型的知本濕地，被記錄的鳥類高達183種，珍稀鳥類與生態多樣性在全國數一數二，但過去因政府忽視，未被評定為法定濕地加以保護。由於不是「國家級重要濕地」，根據環評法規定太陽光電開發案就免做環境影響評估，亟具生態價值的知本濕地將驟變為大電廠。

荒野協會表示，知本濕地國土規劃的公共性與公益性，攸關台東發展，不只應徵詢部落意見，也應將資訊公開透明，開放民間參與；該協會與台東縣野鳥學會長期守護知本濕地，對該地生態特性和極端氣候的風險了解頗深，籲縣府開誠布公，廣泛性的讓民眾討論知本濕地最適合的發展規劃。