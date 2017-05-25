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巡邏箱變信箱 鹿峰國小學童寫卡片感謝警察叔叔

2017-05-25  16:38

〔記者歐素美／台中報導〕清水分局光華派出所警方執行校園巡邏勤務，在沙鹿區鹿峰國小巡邏箱中，發現一封署名「警察收」的信件，打開才知竟是鹿峰國小二年乙班學童寫給警察叔叔跟警察阿姨的感謝卡片，讓員警很感動，執勤更賣力。

鹿峰國小二年乙班導師王玉珊說，因國語課要學生學習感恩與付出，有學童認為警察很辛苦，要寫卡片感謝警察叔叔及阿姨，老師就問學生如何把卡片拿給警察？小朋友天真地說「放到巡邏箱就可以啊！」使得維護治安的巡邏箱，變成小朋友與警察大人溝通的平台。

光華派出所所長吳晨暄獲知後，為了感謝小朋友對於警察工作的支持與鼓勵，還特別利用時間到鹿峰國小二年乙班與小朋友互動，小朋友看到警察出現在課堂上都非常興奮，爭先恐後地舉手提出許多問題，吳晨暄除了親切的一一回答外，也向小朋友宣導反詐騙、遵守交通規則等觀念。

吳晨暄說，警察工時長、壓力大，小朋友貼心的小驚喜，讓警員們感到非常窩心，在保護這群未來的主人翁上下課安全時也會更加起勁！

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  • 鹿峰國小二年乙班學童以卡片，感謝辛苦的警察叔叔、阿姨。（記者歐素美翻攝）

    鹿峰國小二年乙班學童以卡片，感謝辛苦的警察叔叔、阿姨。（記者歐素美翻攝）

  • 光華派出所所長吳晨暄到課堂上，與鹿峰國小二年乙班學童互動並宣導反詐騙。（記者歐素美翻攝）

    光華派出所所長吳晨暄到課堂上，與鹿峰國小二年乙班學童互動並宣導反詐騙。（記者歐素美翻攝）

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