中市推親子樂活存摺 鼓勵建立良好親子關係

2017-05-25 16:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市社會局今年首度推「親子樂活存摺」，只要親子一同到全市14個家庭福利服務中心參加活動，每參加一次可蓋一戳章，集3個可獲小禮物，若12個戳章可獲一個自拍棒，要讓更多的家庭走入社區，學習親子互動。

隨著社會環境的變遷，有多家庭因為父母不懂與親子相處，或者只忙於工作，尋求自己工作成就而疏忽與子女的相處，造成親子緊張，甚至演變成高風險家庭，或者家暴事件。

社會局表示，很多家庭不知道如何建立良好的親子關係，明明就是愛子女，就老是用責罵方式，社會局今年首度推出」親子樂活存摺」，希望民眾能「投資幸福、儲值愛」，存摺內記載著今年14個家庭福利中心所舉辦的活動及講座，民眾可視自己所需及喜愛的活動及課程前往參加，須親子一同參加，每參加1次，可蓋1個戳章，蓋3個就有1個小禮物，蓋滿12個，就可獲得一個自拍棒。

台中市有14個家庭福利中心，將會依其特色舉辦有特色的活動，如親子電影院、親子共畫繪本、繪本說故事、親子律動、寫生攝影等，社會局表示，民眾不限於在自己所在地家庭中心參加，其他地區的家庭福利中心的活動若有興趣，也可帶著自己的子女前往參加。

此外，存摺內還有親子互動的正向及負向的光譜，正向光譜便是建議父母多給予子女鼓勵、讚美，也建議子女要與父母分享家事，彼此貢獻；負向光譜就是建議父母不要挑剔子女，不要只會破口大罵，要多關心子女，不要只顧著工作。

社會局表示，」親子樂活存摺」共印製1600本，會放置到各家庭中心及市政大樓聯合服務中心、陽明大樓及西屯區公所，歡迎民眾前往索取。