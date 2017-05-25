| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

中市推親子樂活存摺 鼓勵建立良好親子關係

2017-05-25  16:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市社會局今年首度推「親子樂活存摺」，只要親子一同到全市14個家庭福利服務中心參加活動，每參加一次可蓋一戳章，集3個可獲小禮物，若12個戳章可獲一個自拍棒，要讓更多的家庭走入社區，學習親子互動。

隨著社會環境的變遷，有多家庭因為父母不懂與親子相處，或者只忙於工作，尋求自己工作成就而疏忽與子女的相處，造成親子緊張，甚至演變成高風險家庭，或者家暴事件。

社會局表示，很多家庭不知道如何建立良好的親子關係，明明就是愛子女，就老是用責罵方式，社會局今年首度推出」親子樂活存摺」，希望民眾能「投資幸福、儲值愛」，存摺內記載著今年14個家庭福利中心所舉辦的活動及講座，民眾可視自己所需及喜愛的活動及課程前往參加，須親子一同參加，每參加1次，可蓋1個戳章，蓋3個就有1個小禮物，蓋滿12個，就可獲得一個自拍棒。

台中市有14個家庭福利中心，將會依其特色舉辦有特色的活動，如親子電影院、親子共畫繪本、繪本說故事、親子律動、寫生攝影等，社會局表示，民眾不限於在自己所在地家庭中心參加，其他地區的家庭福利中心的活動若有興趣，也可帶著自己的子女前往參加。

此外，存摺內還有親子互動的正向及負向的光譜，正向光譜便是建議父母多給予子女鼓勵、讚美，也建議子女要與父母分享家事，彼此貢獻；負向光譜就是建議父母不要挑剔子女，不要只會破口大罵，要多關心子女，不要只顧著工作。

社會局表示，」親子樂活存摺」共印製1600本，會放置到各家庭中心及市政大樓聯合服務中心、陽明大樓及西屯區公所，歡迎民眾前往索取。

廣告
  • 中市社會局推「親子樂活存摺」，藉此鼓勵親子走入社區，建立良好親子關係。（記者蘇金鳳攝）

    中市社會局推「親子樂活存摺」，藉此鼓勵親子走入社區，建立良好親子關係。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 親子共讀 親子樂活存摺 親子關係
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：中市推親子樂活存摺 鼓勵建立良好親子關係


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.