清大國際志工團 今年將到4國家交流
清華大學國際志工團深耕10年，今年將續往坦尚尼亞，肯亞和馬來西亞，貝里斯等4個國家進行資訊教育和文化交流服務，發揮國際人道關懷精神。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕已延續10年的清華大學國際志工團，今年暑假持續開團進行國際志工服務，將到肯亞、坦尚尼亞、貝里斯和馬來西亞進行資訊教育和文史工作紀錄和基礎教育與文化交流，這群大學生除延續過去學長姐的服務成果，有的要拍紀錄片，有的要做資訊認證測驗，還有的要提供清寒獎學金，幫助這些國家的弱勢學生擁有更好的受教機會。
持續國際志工服務10年的坦尚尼亞志工團，這次也募得110台的電腦，要服務坦國3所中學和2所大學的資訊基礎教育，最重要的是延續過去幾年的資訊教育師資培訓計畫，今年將建立標準化題目與考核制度做為認證考試，讓坦國未來要進入學校教書的準教師能有一套審核機制。
同樣要進行資訊教育的肯亞團，也會到肯亞的3所學校建立電腦教室，並授予文書處理等課程，進行資訊教育的師資培訓，同時會進行文化交流和教育服務，像教當地學生認識書法或是台灣珍珠奶茶等交流，期許當地學生也能重視發揚自己的文化。
馬來西亞團則要前進馬來西亞華人區十八丁小漁村，協助當地進行文史生活紀錄片的拍攝，同時分享文化，舉辦青年生活營等，期許結合當地的特色，像是鐵路和煤礦及漁村文化等，為居民建立生活地圖並傳承寫作能力等，期許透過文化交流，建立當地居民的信心與能力。
而唯一與台灣有邦交關係的貝里斯志工團，參與國際志工服務的學生還穿著當地大嘴鳥的服裝，同樣會辦理資訊課程，最重要的是會透過家訪，提供2個名額給當地清寒家庭的學生，支付2名高中生4年學費各10萬元，讓這些高中能完成學業，未來回饋家鄉。
清大表示，國際志工團成立10年，今年是個重要里程碑，參與的大學生除要各自向企業募款經費，也提供自身能力到不同國家提供資訊與教育等服務，透過國際人道關懷，散播愛與教育的種子。
清華大學國際志工團深耕10年，今年將續往坦尚尼亞，肯亞和馬來西亞，貝里斯等4個國家進行資訊教育和文化交流服務，發揮國際人道關懷精神。（記者洪美秀攝）
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