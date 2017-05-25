大安青蔥評鑑 陳源明蟬連特等獎

2017-05-25 16:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安區青蔥栽培面積達60公頃，大安區農會今天舉辦青蔥評鑑活動，共吸引24位農友報名參加，結果由陳源明蟬聯特等獎，可獲獎金1萬8千元，大安區農會將於週六（27日）在大安國小舉辦「大安蔥文化節」中，頒發獎金及獎牌。

大安區青蔥評鑑活動由農委會農糧署視察林煥章、農糧署中區分署專員許淳淇、台中區農業改良場助理研究員錢昌聖、台中果菜市場拍賣員何澄茂及大安區公所技士吳鼎文擔任評審，評鑑項目及占比為，根據青蔥生鮮外觀30％、蔥白30％、色澤20％、莖粗15％及包裝5％等5大項目。

評鑑結果由陳源明蟬聯特等獎，可獲獎金1萬8千元；蘇金童、黃清木榮獲頭等獎，獎金1萬2千元；另有金質獎3人，獎金6千元；銀質獎4名，獎金3千元；優勝8位，獎金1200元。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安區青蔥栽培面積約60公頃，每分地年產量可達3.75公噸，大安區農會為推廣地區產業，建立「大安蔥」團體標章品牌行銷通路，以多元化銷售管道為目標，配合青蔥評鑑活動，宣傳「在地生產、在地消費」，縮短食物里程，減少碳足跡，以符合「吃在地、食當季」的理念。

「大安蔥」目前在台中市裕毛屋及惠康生鮮超市皆有上架販售，另為發展青蔥多元銷售管道，大安區農會並向葱農收購12公噸青蔥，與食品加工業者合作開發生鮮蔥花、蔥粉、蔥醬等，以紓解蔥價低迷問題。