沒天良！感冒液涉改標再售 違法行為超過4年

食藥署查獲天良生物科技公司涉嫌將「天良諾克治痛感冒液（衛署藥製字第011311號）」改標籤，竄改有效日期。（食藥署提供）

2017-05-25 16:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕有夠沒天良！食品藥物管理署和新北市衛生局到天良生物科技公司做評鑑，發現業者將「天良諾克治痛感冒液（衛署藥製字第011311號）」舊標籤刮除，貼上新的有效日期的標籤，目前全案已移送法辦。

食藥署副組長王淑芬說，業者自述，從2013年起就開始改標籤，將快過期的和過期的感冒液舊標籤刮除，並貼上新標籤，違法行為超過四年，不過還會繼續調查，看是否有更長一段時間違法。

王淑芬說，查核當時在該公司5樓出貨區查獲改包裝、批號及效期藥品共1524瓶，現場已立即封存，並將庫存品及待報廢品共逾16萬瓶全數封存，不准出貨。

天良諾克治痛感冒液是指示藥，即使沒有處方箋都能在一般藥局購買。究竟藥品都過期多久？王淑芬說，目前還不能確定，據了解，天良諾克治痛感冒液有效期限約兩年，現場有看到被改過的新標籤有效日期2019年2月，代表有效期限僅到今年二月，已經過期。

藥師公會理事長古博仁說，藥品過期後除藥效降低，還可能毒性增加、嚴重恐有肝毒性，對肝和腎臟都會造成負擔，特別是感冒液是許多勞工常飲用的藥品，長期服用對身體除有成癮性，更可能造成傷害。