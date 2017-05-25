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堆肥裝置藝術 水泥加樹葉原來這麼美
2017-05-25 16:21
〔記者邱芷柔／屏東報導〕水泥是很原始的建築材料，除了做混泥土外，還具有強大的藝術魅力，屏東大學科普傳播系師生，就利用落葉壓製出宛如藝術品般的水泥裝置藝術，打造別具特色的堆肥場域。
科普傳播系副教授鄧宗聖說，巴西因為都市人口密集，垃圾量大，近年地方藝術家開始與環保理念結合，以裝置藝術呼籲民眾正視垃圾回收問題，這次系上推動的「有機農村X水泥工藝」就秉持同樣的概念。
學生們拿出水泥，以落葉拓印出美麗圖案，再打造成堆肥場，團隊成員陳運瑲說，「堆肥」運用相當廣，但卻不常被注意，像是常見的鳳梨果皮、剩食等農廢蒐集起來堆肥，即可製成具有洗滌清潔或肥力的環保酵素，透過水泥落葉這樣農村與文創的結合，可以讓人對農業有新的想像。
鄧宗聖說，落葉堆肥場裝置藝術，可以讓民眾去看、去聞、去摸、去感受農村廢材再利用的過程，除了在校內展示成果，未來也會把製作know-how推動到各地校園、社區中，讓兼具農村體驗、園藝美學的裝置藝術，帶民眾重新看待農村廢材。
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