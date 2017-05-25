高市電動共享汽車系統今簽約 預計2年內完成50處站點
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市領先全台，推出電動汽車共享系統，今天正式簽約，採用BMW I3等新款車型，預計2年內完成50處站點，提供至少84輛純電動車甲租乙還服務，費率為每半小時150元。
高雄市電動汽車共享系統，今天下午舉行簽約儀式，高雄市長陳菊與得標的電馳公司共同簽署，預計結合納智捷、汎德、華城電機、亞太電信等國內知名廠商，攜手打造高雄款電動汽車共享系統（K-Ecar sharing）。
高雄市交通局表示，規劃1年內設置5處站點開始營運，2年內完成50處站點，站點選擇以市區的捷運站、轉運站、景點為主，並提供至少84輛純電動車甲租乙還服務。
為配合2017生態交通全球盛典，今年10月份將於哈瑪星舉行，交通局也將完成1處示範站，提供5至10輛車輛，讓民眾提早體驗電動共享汽車。
陳菊致詞時說，電動汽車共享系統類似汽車版「公共自行車租賃系統」，每到冬天，台中以南的空氣不好，電動共享汽車對於改善空氣品質，有正向幫助。
陳菊說，未來該系統不僅提供市民另一綠能運具選擇機會，更能增加高雄市就業機會，預估3年內帶來3億元以上投資。
電馳公司執行長周世璿表示，電動汽車共享系統採無人化且簡單方便，初步規劃採用BMW I3及納智捷S3等新款車型，提供民眾租借服務，只要成功加入會員後，透過電子化認證方式，就可進行租借，費率每半小時150元。
電馳公司與高市府簽約9年10個月，提供市價超過200萬元的BMW I3電動汽車，讓民眾租借，汰換期為3年左右，每充電一次，可行駛約150公里。
電動汽車共享系統在歐美等國發展多年，技術成熟，依據國外實際營運經驗，1輛共享汽車約可取代9-15輛私人車輛，不僅可改善交通擁擠，更可改善空氣環境品質。
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