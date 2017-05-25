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近60人拿乙級證照 南英商工創新高

南英商工近60人取得乙級證照。（記者劉婉君攝）

2017-05-25  15:46

〔記者劉婉君／台南報導〕南英商工應屆畢業生參加專業證照考照，截至5月初，共取得57張乙級證照，人數創下歷年新高，比去年多1倍以上，丙級證照1209張、其他專業證照988張。另外，愛看推理小說的陳昱翔，考取日本語能力測驗N1。

南英商工今年考照成績較往年大幅成長，冷凍空調乙級證照從去年的8張，進步到28張；資料處理科的蔡孟璇和陳囿臻分別取得2張乙級證照，校方今天欣喜發放獎勵金給學生。

應用外文科日文組的陳昱翔因為愛看日本推理小說，又不想苦苦等候中譯本，國三暑假開始學習日文，最近通過日文檢定最高級國際證照N1，同時取得中、英、日文打字證照，未來希望能擔任口譯人員。

校長陳志隆表示，技職體系學生取得國家等級的乙級技術士證照，除了是肯定實用技術層面，也證明專業技能可與業界接軌。

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