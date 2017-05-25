反對交大兼任教師遭砍半 學生團體抗議

2017-05-25 15:33

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學傳出將以「課程調整」之名，砍掉近半數通識中心的兼任教師，不少在交大兼任多年的兼任教師，頓時失去工作，聲援兼任教師與捍衛學生受教權的團體今天前往交大抗議及表達立場，學生團體認為學校課程改造是黑箱作業，要求校方暫緩實施，應與學生和授課老師討論，保障兼任教師工作權。

交通大學校方強調，學校進行的課程調整，有不少通識課程是有增無減，是為讓學生獲得更好的教育學習，且目前還在整理統計階段，沒有確切數字，也沒有要砍掉一半兼任教師的做法。

包括交大敵霸閣社、反對教育商品化聯盟、新竹聲援兼任教師權益小組與多名交大學生，昨天齊聚交大浩然圖書館前，他們質疑交大的「共同教育與通識組織以及課程改造報告」，就是要大量解聘兼任教師，以減輕學校支出，最重要的是校方進行課程改造根本是黑箱作業，學生權益都不見，也沒詢問學生的意見或工作權益受影響的兼任教師想法。

在交大及輔大和台藝大、東海及清大南大校區擔任兼任教師的徐文路說，他在5所大學擔任通識課程兼任講師，在交大已教書7年了，但今年卻被校方無預警表達不用再開課，這樣的做法，沒有原因，僅因學校片面的做法，任教師的工作權根本不受保障。

在交大人社學系擔任專任教師的莊雅仲則說，兼任教師減半後，將會衝擊到專任教師的教學時數，包括要增加教學課程等，等於增加專任教師的工作內容，這些校方都未與專任教師討論。

抗議團體原本希望與校長張懋中見面對談，不過，因校長有會議，校方有派代表與抗議團體溝通，校方強調會把意見在相關會議中提出來，目前都還在檢討與統計階段，並未真正實施。