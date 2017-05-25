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關山日式老建物多 議員請命保存

2017-05-25  15:12

［記者張存薇／台東報導］台東縣關山鎮隨處可見日式老建築，縣議員黃瑞華今天質詢時指出，關山是台東保留最多日治時代機關宿舍的鄉鎮，要求縣府「原汁原味」協助保留，縣長黃健庭表示，會由文化處立即清查，也希望找到資源幫忙活化。

黃瑞華說，台東市民權里日式宿舍群爭取到2億元修繕，偏鄉也想保存歷史文化，關山在日治時代是縱谷南來北往重要據點，也是保留日式宿舍最多的地方，光關山警分局就有廿多間日式建築，希望搭配觀光發展，讓歷史老屋希望原汁原衛保存下來。

黃健庭說，除清查外，還要了解這些老宿舍的產權及使用現況，有保存價值的就要提計畫爭取經費。

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  • 關山保存下來的日式宿舍多，不過多已老舊。（記者張存薇攝）

    關山保存下來的日式宿舍多，不過多已老舊。（記者張存薇攝）

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