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琉璃蟻狂襲南投國姓 民眾殺蟻殺到手軟

2017-05-25  15:10

〔記者佟振國／南投報導〕蟻害愈來愈嚴重！南投縣國姓鄉近幾年飽受疣胸琉璃蟻、褐色扁琉璃蟻危害，密密麻麻黑蟻大軍肆虐果園更入侵家戶，讓人看了頭皮發麻，這股「黑色旋風」入夏再度來襲，也讓鄉親唉歎「殺蟲殺到手軟，這就是我們的日常。」

每到5至8月為疣胸琉璃蟻、褐色扁琉璃蟻繁殖期，近3年在南投縣的危害逐漸加劇，去年國姓鄉的族群數量大爆發，肆虐全鄉，尤其會飛的褐色扁琉璃蟻后夜間隨著燈光進入家戶，這群不速之客停滿燈具、牆壁，家裡宛如下黑雨，更會爬上身體，讓民眾抓狂，最近才剛入夏，蟻害再度狂襲。

鄉公所今天特別召開琉璃蟻防治說明會，盼為鄉民解決「蟲蟲危機」；國立彰化師範大學生物系副教授林宗岐表示，目前國姓的蟻害有疣胸琉璃蟻、褐色扁琉璃蟻2種，常與蚜蟲、介殼蟲共生，並隨水管、管線、藤蔓等移動，喜歡住在竹子、輕隔板間，後者的蟻后還會飛出，主要是族群數量已經超過巢穴容量，蟻后傾巢而出繁殖分家，此時防治已晚，必須及早且長時間處置。

林宗岐指出，一般市售的殺蟲劑或顆粒、膠狀除蟻劑的效果有限，學校師生經過這幾年在雲、嘉、南及苗栗一帶的實地防治經驗，以20％糖水加入1％至3％低劑量、低毒性的硼砂，誘引工蟻取食，利用螞蟻覓食後會攜回蟻巢相互餵食的行為，在一定時間內可使全巢個體尤其是蟻后均吃到藥劑。

在餌劑使用後，針對族群密度極高的危害區域或蟻巢，再噴灑成份為皂素與皂鹽類的有機接觸性液劑，藉此達到防治琉璃蟻的族群數量，但要完全滅絕，是不可能的任務。

林宗岐強調，這種防治方法非一蹴可幾，民眾必須耐心配合防治，定期補充餌劑，才能收到效果。

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  • 南投縣國姓鄉近年來疣胸琉璃蟻危害加劇，連鄉公所也淪陷，擺放飼劑不到20分鐘即見黑壓壓的螞蟻爬滿周遭。（記者佟振國攝）

    南投縣國姓鄉近年來疣胸琉璃蟻危害加劇，連鄉公所也淪陷，擺放飼劑不到20分鐘即見黑壓壓的螞蟻爬滿周遭。（記者佟振國攝）

  • 國立彰化師範大學生物系副教授林宗岐（右）向國姓鄉親講解琉璃蟻的防治方法。（記者佟振國攝）

    國立彰化師範大學生物系副教授林宗岐（右）向國姓鄉親講解琉璃蟻的防治方法。（記者佟振國攝）

  • 除了透過加硼砂的糖水餌劑，還可再噴灑成份為皂素與皂鹽類的有機接觸性液劑，加強防治效果。（記者佟振國攝）

    除了透過加硼砂的糖水餌劑，還可再噴灑成份為皂素與皂鹽類的有機接觸性液劑，加強防治效果。（記者佟振國攝）

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