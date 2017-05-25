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神巧合！「歧視掰 掰歧視」發票特別號也挺同婚？

106年3、4月發票今天開獎，特別號為「74748874」，諧音念起來像「歧視 歧視掰 掰歧視」。（圖擷取自台灣賦格臉書）

2017-05-25  16:10

〔即時新聞／綜合報導〕針對同婚釋憲案，大法官昨提出釋字第「748」號釋憲文，認為現行法令未保障同性婚姻屬違憲。碰巧的是，今天統一發票特別號開出「歧視掰」，讓不少網友直呼「神巧合！」

106年3、4月發票今天開獎，開出的特別號為「74748874」，不少人挺同婚人士見狀後都相當驚喜，因該組數字不但融入昨天釋字748號，整組諧音念起來更像「歧視 歧視掰 掰歧視」。

律師呂秋遠分享該組號碼說，「不要再說地震跟釋憲相關了，地震每天都有，這麼特別的號碼可不是經常出現的。請不要再穿鑿附會了。掰掰歧視！」

「抓到惹！財政部暗挺婚姻平權！」台灣賦格臉書則打趣說，「財政部今天開獎，特別獎1000萬元號碼是『74748874』，合理懷疑是暗中支持釋字第748號、支持婚姻平權！嚴正呼籲萌萌們，全面抵制統一發票，日後絕對不要對獎，就算中獎也絕對不要領獎！否則你們就是支持婚姻平權！」

也有網友笑說，這組號碼也可以唸成「氣死氣死爸爸氣死」、「歧視去死吧87死」。

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相關關鍵字： 同婚釋憲 同性婚姻 呂秋遠 大法官 統一發票
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