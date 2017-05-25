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夏季到了 體育署：不會游泳也要學會水中自救
2017-05-25 14:44
〔記者林曉雲／台北報導〕端午節連假將至，教育部體育署今天開記者會表示，學生如不會游泳，也要學會水中自救。體育署副署長林哲宏表示，體育署已通函全國各級學校，希望校方應在放假前加強水域安全宣導，並呼籲學生戲水要選擇有救生設備與人員的場所，且不要做出危險行為、不要跳水。
依教育部校安通報顯示，今年截至目前為止，共發生5起學生溺水事件，造成3名學生受傷，4名學生死亡，發生地點均無救生設備與人員的場所，而其中2名學生是因為跳水嬉戲死亡，發生的時間都集中在學生放假的星期六日。
記者會也現場示範自救4式：1、拍打水面：雙手水平舉起向下平拍水面，並大聲呼救，利用動作和聲音引起注意。2、運用漂浮物：運用現場可得的漂浮物，或是脫下身上的衣物從頭後向前拋，讓衣物充滿空氣形成浮具。3、水母漂：深吸一口氣，臉向下埋入水中，手與腳向下自然伸直，並將身體放鬆。4、仰漂：全身放鬆，吸滿氣後頭部慢慢後仰，換氣時用口快吐快吸。
體育署為縮短水中游泳與自救能力教學的城鄉差距，自105年起補助偏鄉小學設置「移動式親水體驗池」，並試辦「小學游泳與自救能力教學巡迴計畫」，針對校內及鄰近地區無游泳池資源的偏鄉國小，結合大專校院師生，以移動式親水體驗池進行每梯次3天的游泳與自救能力的校內定點教學活動。
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