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首位高職生獲INTEL科展獎 葉家宇返校

2017-05-25  14:48

［記者黃旭磊／高雄報導］我國首位高職生獲得美國英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF）獎項，葉家宇今天返回母校中山工商，鼓舞師生。

葉家宇本月於美國洛杉磯參賽，以「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」獲得大會內嵌式系統科三等獎，寫下我國高職生獲獎紀錄，今天（25日）返校受到師生歡迎，也鼓舞同學們於世界舞台發光。

葉家宇說，參展前，每周北上接受科教院教授指導，勤作筆記，有疑惑就教中山工商創意發明中心主任宋由禮及指導老師楊鎮澤，校方全力奧援，終為高職生揚眉吐氣。

中山工商同學送花及聯名賀卡，董事長陳國清頒發獎學金1萬元嘉勉。

葉家宇就讀中山工商資訊科，今年畢業可獲保送國立大學，入學期間學科成績不好，一度想休學，卻在動手實驗中找到興趣。

楊鎮澤說，葉家宇循資訊科機器人特招班入學，高職學科成績不如綜合高中生，但午休時即到發明社報到「站崗」，透過玻璃看社員埋頭研發，毅力驚人，破例於高二加入發明社。

楊鎮澤表示，葉家宇為了寫程式幾乎廢寢忘食，月考時還拿手機查資料、寫程式，違規差點被記過處分，但都甘之如飴。

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  • 葉家宇（中）返回母校中山工商，鼓舞師生。（記者黃旭磊攝）

    葉家宇（中）返回母校中山工商，鼓舞師生。（記者黃旭磊攝）

  • 父母及師長祝賀。（記者黃旭磊攝）

    父母及師長祝賀。（記者黃旭磊攝）

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