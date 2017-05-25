訪古「雄」夯 興濱、見城行腳感受在地人文

2017-05-25 14:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕文化部去年核定見城、興濱計畫，高市文化局在舊城東門內眷村文化館旁「原海勝幼稚園」作為見城工作站，興濱工作站則設在位於哈瑪星濱海一路上的歷史建築「新濱町一丁目連棟紅磚街屋」，兩個工作站除了作為兩計畫駐地服務據點，提供來訪民眾瞭解計畫內容與願景，更是「見城一日旅人」、「興濱‧行旅」行腳活動基地。

高市文化局指出，高雄市以港起家，哈瑪星則是「港都」發展的起點，20世紀初鐵道、倉庫和碼頭一體的港埠，並結合市街區締造港都新風貌，興濱計畫除了要重新恢復哈瑪星昔日榮景外，更期望透過行腳活動，帶領民眾透過在地走踏體驗，找尋原本的哈瑪星歷史脈絡與特色。

而見城計畫則以「一日旅人」為主題，帶民眾領親臨現場，感受舊城的歷史重量與人文深度，走訪東西南北城門，遙想當年城內外熙來攘往的風華，更可體驗夯土、築城、拓碑等奇特的經驗，最特別是考古體驗，讓參與者能在舊城考古現場扮演印第安那瓊斯，化身一日考古學家。

即日起至10月，文化局與打狗文史再興會社、舊城文化協會合作策劃行腳活動，邀請民眾造訪歷史場域，藉由在地導覽行腳及互動體驗，穿梭老屋與巷弄間，聽聽導覽員說說城與市的故事。

報名資訊「見城一日旅人」請至「高雄市舊城文化協會」facebook粉絲專頁專頁%%https://www.facebook.com/OldCity813

或洽：07-5882575高雄市舊城文化協會王先生

※「興濱‧行旅」請至「打狗文史再興會社」facebook粉絲專頁專頁%%https://www.facebook.com/TakaoKaisha

或洽：07-5315867打狗文史再興會社陳小姐