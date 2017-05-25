「無驚水族箱」的小魚兒 就靠這招「免著驚」
鹿港高中養殖科師生以「魚兒免驚水族箱」參加全國專題製作競賽專題組，拿下冠軍。圖片水族箱為一般水族箱。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕超越莊子？戰國時代思想家莊子與惠施曾就「河中的魚是否快樂」來辯論；而彰化縣鹿港高中養殖科學生，不只是用運用反射玻璃來作「免驚水族箱」，讓水中小魚兒看不到外面影像，還用實驗證明小魚兒在「免驚水族箱」裡，就是免著驚！
「我們用科學方法，來證實小魚免驚！」鹿港高中養殖科主任游昊酃表示，莊子與惠施的「魚樂之辯」是唇舌之戰，但學生用的則是科學方法來證明小魚兒在「免驚水族箱」就是不會受到驚嚇。
製作「免驚水族箱」的學生有賴義豐、莊秉諺、康程皓、郭宥名、許烝銘；賴義豐表示，一般市售水族箱所用的玻璃，就是裡面看得到外面，外面看得到裡面，有的魚比較容易受到驚嚇，只要有光影變化，原本群游的魚就會逃竄，有些甚至還會跳出水族箱。
賴義豐說，「無驚水族箱」採用的反射玻璃，也就是外面觀魚者可以看到魚，水中小魚兒看不到外面，實驗特別選擇容易受到驚嚇的「燕子美人」，也就是「沃式銀漢魚」，同時用大盤子在水族箱旁揮動，原本群游的「燕子美人」，在一般水族箱就會四處逃竄，但在「免驚水族箱」的小魚兒照樣群游，不受影響。
鹿港高中今年參加全國專題製作競賽大放異彩，「免驚水族箱」拿下專題組冠軍；由鍾緩蓉老師指導的《迴「芯」轉意─時鐘投餌機》則拿下創意組冠軍，參賽學生許棋崴、詹健鴻、劉威億表示，運用「時鐘芯」的設計，每12個小時轉一圈，在寶特瓶內放飼料，再挖小孔，剛好每12個小時自動餵食魚飼料。
鹿港高中今年參加中區科展，也表現傑出，由游昊酃、陳光烈老師指導的「拎著資訊悠遊，妙解午仔放流」，學生許正俞、李瑾柔與王信富，透過大數據來證明午仔魚放流是有成效，拿下中區特優，即將進軍全國。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 政策轉彎！端午國道免收費時段 4天統為0~5時
- 可口可樂裁員 高市勞工局：協助失業勞工媒合就業
- 提倡尊重發言權 伏爾泰名言搬進環評會場
- 端午應景食品抽查 投縣3件不合格
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 寶馬酒駕男拒不下車 警棍破窗祭9萬罰單加扣車
- 20幾歲男子堅信詐騙老梗 警教報假帳號才識破
- 比擬同婚釋憲 李來希：軍公教權益要靠自己爭取
- 5.8億門檻高？洪總：花錢製造效益
- 天后宮轉型天王宮 這些歌手都在華納鍍金
- 對柯潔第二場開打 AlphaGo再贏將完勝
- 女星機上血崩流產 堅持不向命運低頭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 議程變更爆爭議 花縣議員推擠互嗆
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 軟銀投資40億美元 成輝達第4大股東
- 巴西主教總會批總統 缺道德條件留任
- 笨賊進銀行偷硬幣 當場被逮
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 貨幣供給續黃金交叉 台股萬點添柴火
- （獨家）索非亞遭圍剿為何沒聲援？唱片圈姪女說話了
- 唯數增加昱泉持股 溢價28.5％、昱泉早盤大漲
- 台股開盤上漲14.78點 報10059.20點
- 中鋼黑熊傘發放大亂 工讀生集體走人
- 美官員搶公布凶嫌 英國不悅
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 斷深海閻王腳筋 朱雪璋判6年妻5月
- 營救李明哲 國安局：窮盡一切作為
- NBA》雪上加霜！瀕臨淘汰 塞爾提克卻再傳傷兵
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 5/25重要財經新聞一覽
- 議員提案家長會決定性平教材 社民黨抗議
- 新台幣升值等衝擊 4月製造業景氣連4跌！
- 涉竄改水產品效期 富立洋老闆等7人緩起訴
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- （影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場
- 復育有成 鳥松濕地水雉現蹤
- 紅腫臉掰掰…舒淇獨門抗過敏法94狂
- 獨家》同婚釋憲前 總統令綠縣市首長「回應注意平衡」
- 史特拉斯堡女網》雙詹晉4 大詹紅土10連勝
- 台中港國際郵輪 今年僅來兩艘
- 嘉市免費子宮頸癌疫苗 升為九價
標題：「無驚水族箱」的小魚兒 就靠這招「免著驚」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email