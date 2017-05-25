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「無驚水族箱」的小魚兒 就靠這招「免著驚」

鹿港高中養殖科師生以「魚兒免驚水族箱」參加全國專題製作競賽專題組，拿下冠軍。圖片水族箱為一般水族箱。（記者劉曉欣攝）

2017-05-25  14:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超越莊子？戰國時代思想家莊子與惠施曾就「河中的魚是否快樂」來辯論；而彰化縣鹿港高中養殖科學生，不只是用運用反射玻璃來作「免驚水族箱」，讓水中小魚兒看不到外面影像，還用實驗證明小魚兒在「免驚水族箱」裡，就是免著驚！

「我們用科學方法，來證實小魚免驚！」鹿港高中養殖科主任游昊酃表示，莊子與惠施的「魚樂之辯」是唇舌之戰，但學生用的則是科學方法來證明小魚兒在「免驚水族箱」就是不會受到驚嚇。

製作「免驚水族箱」的學生有賴義豐、莊秉諺、康程皓、郭宥名、許烝銘；賴義豐表示，一般市售水族箱所用的玻璃，就是裡面看得到外面，外面看得到裡面，有的魚比較容易受到驚嚇，只要有光影變化，原本群游的魚就會逃竄，有些甚至還會跳出水族箱。

賴義豐說，「無驚水族箱」採用的反射玻璃，也就是外面觀魚者可以看到魚，水中小魚兒看不到外面，實驗特別選擇容易受到驚嚇的「燕子美人」，也就是「沃式銀漢魚」，同時用大盤子在水族箱旁揮動，原本群游的「燕子美人」，在一般水族箱就會四處逃竄，但在「免驚水族箱」的小魚兒照樣群游，不受影響。

鹿港高中今年參加全國專題製作競賽大放異彩，「免驚水族箱」拿下專題組冠軍；由鍾緩蓉老師指導的《迴「芯」轉意─時鐘投餌機》則拿下創意組冠軍，參賽學生許棋崴、詹健鴻、劉威億表示，運用「時鐘芯」的設計，每12個小時轉一圈，在寶特瓶內放飼料，再挖小孔，剛好每12個小時自動餵食魚飼料。

鹿港高中今年參加中區科展，也表現傑出，由游昊酃、陳光烈老師指導的「拎著資訊悠遊，妙解午仔放流」，學生許正俞、李瑾柔與王信富，透過大數據來證明午仔魚放流是有成效，拿下中區特優，即將進軍全國。

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  • 鹿港高中養殖科以「拎著資訊悠遊，妙解午仔放流」為題參加中區科展，拿下特優，將進軍全國賽。（記者劉曉欣攝）

    鹿港高中養殖科以「拎著資訊悠遊，妙解午仔放流」為題參加中區科展，拿下特優，將進軍全國賽。（記者劉曉欣攝）

  • 鹿港高中養殖科師生以《迴「芯」轉意─時鐘投餌機》參加全國專題製作競賽創意組，拿下冠軍。（記者劉曉欣攝）

    鹿港高中養殖科師生以《迴「芯」轉意─時鐘投餌機》參加全國專題製作競賽創意組，拿下冠軍。（記者劉曉欣攝）

  • 如果是一般市售水族箱，水中小魚兒就可以清楚看到外面的影像，很容易受到驚嚇。（圖由鹿港高中提供）

    如果是一般市售水族箱，水中小魚兒就可以清楚看到外面的影像，很容易受到驚嚇。（圖由鹿港高中提供）

  • 鹿港高中採用反射玻璃來作為水族箱後，水中小魚兒不會看到外面影像，就算拍打，魚兒照樣成群游。（圖由鹿港高中提供）

    鹿港高中採用反射玻璃來作為水族箱後，水中小魚兒不會看到外面影像，就算拍打，魚兒照樣成群游。（圖由鹿港高中提供）

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