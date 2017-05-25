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夏季節電作戰 政院鼓勵民眾到大賣場、商店吹冷氣

2017-05-25  14:24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院展開夏季節電大作戰，將自6月1日啟動，包括各公務機關、大賣場、百貨公司的空調升溫到26到28度，補助民間設備汰換，並推出酷涼分享活動，鼓勵民眾到大賣場、便利商店等2萬家商店吹冷氣，以節省自家用電，參與酷涼分享活動還可打卡參加抽獎。

經濟部今天在行政院會報告「2017夏月節電大作戰」，行政院長林全指示各部會配合經濟部所規劃的應變機制，落實執行停用、減用非必要的照明、空調及事務機用電等措施。

經濟部表示，今夏的節電作戰計畫，實施時間從6月至9月，從政府、民眾住宅及產業各層面規劃不同作法，例如對於一般民宅用電將實施「省一度電獎勵0.8元」的加碼獎勵。

產業部分，購置高效率動力設備的業者，將補助產品價格三分之一，中小企業則加碼提高為1.2倍，單一商家汰換設備，最高補助500萬元，中小企業汰換設備，最高補助600萬元。

經濟部預估，整個節電大作戰推動下來，希望可以減少用電量125萬千瓦。

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  • 行政院展開夏季節電大作戰，將自6月1日啟動。圖為日前台電節電運動的現場活動情形。（資料照，記者林筑涵攝）

    行政院展開夏季節電大作戰，將自6月1日啟動。圖為日前台電節電運動的現場活動情形。（資料照，記者林筑涵攝）

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