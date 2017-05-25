士林官邸大客車場關閉 遊覽車停放社區住戶不滿
〔記者陳紜甄／台北報導〕知名景點士林官邸，北市府原規劃福林路南北側大客車臨時平面停車場，供湧入的大量觀光遊覽車使用。然而，台北市議員陳建銘今日舉辦記者會批評，柯市府104年花了400萬元，設置兩處大客車停車場，但現在北市停管處卻以收入不如預期為由，兩週前封閉停車場，改開放「欣翰官邸」地下停車場31個大客車格位與80個中巴格位，供外部遊覽車停放，影響住戶安全，交通堵塞情形嚴重，要求停管處解決停車問題。
陳建銘表示，居民不是反對發展觀光，但這個地方除了遊覽車外，還加上到陽明山的車輛，鄰近道路經常水洩不通，原本柯市府設置的大型車輛停車場，可以停放遊覽車，紓解士林官邸周遭停車需求，但現在突然取消大型車輛停車場，遊覽車又開始一台接一台，往鄰近道路社區外停放，新開放的私人停車場也因動線不良，造成交通阻塞、險象環生。另外，住戶表示，早上出門，只要有兩輛遊覽車要進入新翰官邸，光開車出門就會在門口堵塞40分鐘。
停管處表示，原開放遊覽車使用的福林路南北側停車場，土地所有權屬於市府地政局土地開發總隊，「土地隨時都會收回去，作為開發住宅使用。」另外，由於中國客已大量減少，兩處停車場一天裡同一時間內，遊覽車停車數最高不超過20輛，因此停管處採逐步封閉的方式，先將北側封閉、南側則改為小客場停車場，轉移遊覽車停放的地點。
欣翰官邸當時建設時，北市府採容積獎勵的方式，提供公有停車場供外部車輛停放；如今卻引起住戶不滿，認為遊覽車往返行駛，會造成民眾出入危險，險象環生，且民眾尖峰時段開車出門，就會遇到塞車，住戶要求恢復開放福林路兩處停車場。
台北市政府警察局士林分局交通組長蔡煉勇回應，將加強取締違停車輛，讓車流順暢；停管處也說，會派出義交人員協助指引遊覽車出入動線。
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標題：士林官邸大客車場關閉 遊覽車停放社區住戶不滿
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