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預防性不作為訴訟敗訴 紅十字會：遺憾與無奈

2017-05-25  14:26

〔記者陳炳宏／台北報導〕中華民國紅十字會表示，針對紅十字會法廢止可能引發之權益受損及爭議，去年向台北高等行政法院提起「預防性不作為訴訟」，歷時近十個月的訴訟攻防，針對高等行政法院今日宣判敗訴結果，表示遺憾與無奈。

紅十字會表示，針對廢法所衍生之相關權益問題，曾函請內政部依日內瓦公約及國際紅十字運動章程規定及國際通例，以立法方式保障紅十字會運作，內政部答覆：「本部已錄案作為未來人民團體法修正之參考」。

中華民國紅十字會指出，一直以來恪遵日內瓦公約、國際紅十字與紅新月運動章程以及國內相關法規，擔任政府的人道助手，克盡職責，成績斐然，可說是台灣的人道之光。

對於去年七月十二日，立法院未經委員會審查即廢法，為捍衛紅十字會尊嚴與公共利益，不得不與主管機關對簿公堂，向台北高等行政法院提起「預防性不作為訴訟」外，另外也由三十九位立委連署及紅十字會分別聲請釋憲。

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