oBike宜蘭亂亂停 宜縣府嚴加取締
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕新加坡無站式共享自行車oBike來台後，主打隨借隨還，毋須定點停放，昨天開始陸續在宜蘭投放，但是業者違規停放已經造成市容紊亂，不但停了30幾台車在幾米公園內，甚至有些還投放在汽車停車格。代理縣長吳澤成表示，嚴加取締、不容許亂搞，影響縣民交通安全和宜蘭的市容。
oBike共享自行車前晚開始陸續在宜蘭投放後，就不斷出現爭議，民眾看到業者在宜蘭市幾米公園內出現30幾台的自行車，地上明明沒畫停車格，也沒有腳踏車架，居然逕自停放在那，不但違停又影響遊客興致，讓本來想拍照的遊客只能跟腳踏車一起入鏡。
此外，在宜蘭高中前面的汽車停車格，今天上午也一口氣出現幾10輛oBike，經民眾舉發，縣府建設處要求業者移車，另外，在宜蘭縣議會門口的紅磚道上，車輛出入口旁邊，也發現停了一整排的oBike，由於影響到車輛進出，縣府也已經要求業者移開。
「這是把公共場所當自己家門口的概念嗎？」宜蘭市陳姓民眾表示，他本來很期待oBike進駐宜蘭，可是看到機車停車格被整排腳踏車占用，自己要停機車都沒地方停，雖然機車格也可以讓腳踏車停，但是這樣觀感不好，不能影響到其他民眾的權益。
「方便和亂象只有一線之隔。」議員黃定和表示，共享自行車是現在的趨勢，環保減碳，但是政府機關要出面跟業者協調，停放地點位於哪裡才適當？這些都有相關機制必須遵守，不要造成市容混亂，讓方便變成隨便。
吳澤成則已經要求相關單位要嚴加取締，他說，有亂停的狀況一定要處罰，縣府事先跟業主已經溝通，亂停就會取締拖吊，警察局也會作好取締工作，不容許這樣亂搞，縣府樂見民間業者提供人民便利的交通工具，但是不能造成交通安全等亂象。
警察局交通隊表示，針對違停部分，如果違規的駕駛人在現場，警方會道路交通管理處罰條例，處以300到600元；駕駛人不在場的話，依照宜蘭縣處理妨害交通車輛自治條例，會將違規車輛拖吊到拖吊場，收取移置費50元和保管費50元，由於業者app有使用人紀錄，會對該時段的駕駛人開罰300到600元。
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