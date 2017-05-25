司法院前滿地「反同」垃圾 網友怒：這樣怎麼教小孩！

司法院前昨日聚集了大批反同的抗議群眾，並且留下滿地垃圾。（網友提供）

2017-05-25 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕大法官在同婚釋憲案上宣告，民法未保障同婚是為違憲，反同團體不滿釋憲結果，昨日聚集在司法院前灑紙、抗議，散場後更留下滿地的垃圾。

一名網友拍下今天早上司法院前髒亂不堪的景象，在臉書上PO文表示：「這是今天早上司法院的大門口，我尊重每個社會多元的聲音，也尊重多元且合法表達自己的想法。撕紙、燒紙、怒吼、打鼓、放聖歌等等，我都沒有意見，但是等到你們發洩完畢，請你們回復原狀，請讓我看到你們的水準，請讓你們的下一代看到你們的水準。」

網友更以反同團體的常用台詞反擊，他說：「套一句你們最常說的話：『這讓我都不知道要怎麼教我們的下一代了』。」