2日6起 嘉義下午1點48分再發生地震

2017-05-25 14:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義今下午1點48分發生4.6有感地震，民眾經昨晚5次地震，剛發生第6起地震，有民眾忍不住說「別再震了」。

中央氣象局觀測顯示，震央在嘉義縣中埔鄉，地震規模4.6，深度18.9公里。