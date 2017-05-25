又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震

根據中央氣象局地震報告指出，嘉義縣中埔鄉下午13點48分發生芮氏規模4.6、深度18.9公里的有感地震。（翻攝自中央氣象局）

2017-05-25 13:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕根據中央氣象局地震報告指出，嘉義縣中埔鄉下午13點48分發生芮氏規模4.6、深度18.9公里的有感地震。這已經是嘉義縣2天內連續發生第6起地震。

嘉義縣中埔鄉昨晚陸續發生5起深度20公里以內的淺層地震，最近一次發生、同時也是規模最大的是晚間9點10分，芮氏規模5.0、深度18.3的有感地震，氣象局昨晚表示，目前發生原因仍在調查中，不排除接下來還有零星地震發生。