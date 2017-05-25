| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈 送到派出所 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874 又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震

根據中央氣象局地震報告指出，嘉義縣中埔鄉下午13點48分發生芮氏規模4.6、深度18.9公里的有感地震。（翻攝自中央氣象局）

2017-05-25  13:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕根據中央氣象局地震報告指出，嘉義縣中埔鄉下午13點48分發生芮氏規模4.6、深度18.9公里的有感地震。這已經是嘉義縣2天內連續發生第6起地震。

嘉義縣中埔鄉昨晚陸續發生5起深度20公里以內的淺層地震，最近一次發生、同時也是規模最大的是晚間9點10分，芮氏規模5.0、深度18.3的有感地震，氣象局昨晚表示，目前發生原因仍在調查中，不排除接下來還有零星地震發生。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉義 地震
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.