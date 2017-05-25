竹市首位雲梯車女運將 李曉芳用洪荒之力救人
2017-05-25 14:06
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防員李曉芳警專一畢業就到外勤分隊服務，憑著對於車輛駕駛的濃厚興趣，短短4年就從救護車、水箱車一路開到雲梯車，創下竹市消防最快的歷史紀錄，也是首位擔任雲梯車駕駛的女消防員，在她穩定駕駛之下，雲梯車就像溫馴的小貓，順服主人的指令，完成救援任務。
李曉芳說，她高中受到消防員哥哥李育昇影響，熱愛助人，所以捨棄一般大學，毅然報考警專消防科，順利錄取，畢業後擔任消防員，服務4年多已擁有大貨車、中級救護技術員及救助隊等專業證照。
李曉芳指出，因隊上資深學長陸續請調，她才有機會駕駛雲梯車，竹市消防局現有6輛雲梯車，她服務的竹光分隊雲梯車梯臂全伸可達52公尺（15層樓高），車身長度達11.8公尺，是一般小型消防車的3倍長，轉彎死角多，是消防車中最難駕駛的「魔王」。第一次將雲梯車開出車庫時，心裡的興奮感到現在還印象深刻。
「助人為快樂之本！」李曉芳說，她曾在救護現場迎接新生兒，也曾用CPR從死神手中搶回民眾寶貴的生命，希望能在消防生涯以盡洪荒之力帶給民眾更多感動。
市長林智堅說，雲梯車是消防車裡的SUPER HERO，總是衝鋒陷陣將人救下，市府曾在104年新添購一輛三千萬雲梯車，以汰換老舊車輛，他上任後也陸續編列1585萬2千元添購救災裝備，消防的人力編制，也從原來的262人增加為306人，除積極提昇救災裝備器材，市府更提升「超勤加班費」計算時數，額度達全國最高，大大激勵消防同仁的工作士氣。
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