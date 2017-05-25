| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

公幼窄門擠不進 家長北市府門口抗議

2017-05-25  14:16

〔記者張凱翔／台北報導〕台北公立幼兒園一位難求，因此去年有家長提參與式預算「我有繳稅、我要公幼」，要求教育局開放校園餘裕空間，但提案通過至今毫無下文，錄取順位排最後的3歲一般幼兒生中籤率僅1%，家長被迫付貴2至4倍的私幼學費。教育局回應，今年將增504名公幼、1352名非營利幼兒園名額，預計107年可達公、私立幼兒園7比3的比例。

「我有繳稅、我要公幼」提案人為大安區家長蔡宜珊，今她帶著4歲女兒至北市府前抗議。蔡批評，去年她提案要求北市各學校釋出空教室設置幼兒園，最後提案雖然通過但教育局卻毫無作為，不但進展牛步且進度也沒有上網公開。昨教育局說5歲幼兒中籤率有9成7，但順位排最後的3歲幼兒實際只有1%機會，公幼學費每月5000元、非營利幼兒園8000元，私幼卻動輒2萬元，中產家長吃不消。

此案在北市議會教育委員會也引起關注，國民黨市議員歐陽龍建議教育局長曾燦金，應統計公立幼兒園的需求量作為施政依據，低薪時代雙薪家庭只增不減、平價公幼需求只會上升，教育局作為主管機關應掌握狀況；教委會第一召集人國民黨市議員應曉薇也說，市府做公幼卻都優先保障民額給公務員、學校教職員，一般市民抽不到難怪會惹民怨。

教育局長曾燦金回應，教育局一直都有在盤點校園餘裕空間，但很多校舍不符合使用標準，有些則是耐震程度不佳需要補強，在沒有確定安全、拿到使用執照以前不能隨意釋出空間。

廣告
  • 家長去年提參與式預算案希望能拓展公幼名額，但教育局至今牛步，家長不滿至北市府前抗議。（記者張凱翔攝）

    家長去年提參與式預算案希望能拓展公幼名額，但教育局至今牛步，家長不滿至北市府前抗議。（記者張凱翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公幼抽籤 學校空間 非營立幼兒園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：公幼窄門擠不進 家長北市府門口抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.