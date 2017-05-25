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公幼窄門擠不進 家長北市府門口抗議
2017-05-25 14:16
〔記者張凱翔／台北報導〕台北公立幼兒園一位難求，因此去年有家長提參與式預算「我有繳稅、我要公幼」，要求教育局開放校園餘裕空間，但提案通過至今毫無下文，錄取順位排最後的3歲一般幼兒生中籤率僅1%，家長被迫付貴2至4倍的私幼學費。教育局回應，今年將增504名公幼、1352名非營利幼兒園名額，預計107年可達公、私立幼兒園7比3的比例。
「我有繳稅、我要公幼」提案人為大安區家長蔡宜珊，今她帶著4歲女兒至北市府前抗議。蔡批評，去年她提案要求北市各學校釋出空教室設置幼兒園，最後提案雖然通過但教育局卻毫無作為，不但進展牛步且進度也沒有上網公開。昨教育局說5歲幼兒中籤率有9成7，但順位排最後的3歲幼兒實際只有1%機會，公幼學費每月5000元、非營利幼兒園8000元，私幼卻動輒2萬元，中產家長吃不消。
此案在北市議會教育委員會也引起關注，國民黨市議員歐陽龍建議教育局長曾燦金，應統計公立幼兒園的需求量作為施政依據，低薪時代雙薪家庭只增不減、平價公幼需求只會上升，教育局作為主管機關應掌握狀況；教委會第一召集人國民黨市議員應曉薇也說，市府做公幼卻都優先保障民額給公務員、學校教職員，一般市民抽不到難怪會惹民怨。
教育局長曾燦金回應，教育局一直都有在盤點校園餘裕空間，但很多校舍不符合使用標準，有些則是耐震程度不佳需要補強，在沒有確定安全、拿到使用執照以前不能隨意釋出空間。
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