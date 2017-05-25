| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈 送到派出所 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874 又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

獼猴侵門踏戶騷擾逾半年 美濃老婦驅趕跌破頭

2017-05-25  13:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄美濃區光明路一帶離山區有段距離，但去年起卻陸續出現猴群出沒民宅，不但亂摘水果，還侵門踏戶出現在住家，一名劉姓老婦為了驅趕猴群，還不慎跌破頭。劉婦抱怨，多次向農管單位反映卻未見改善，甚至要他們自己想辦法，讓居民抱怨連連，希望市府拿出魄力和辦法解決。

獼猴滋擾農民的問題不斷，但住在平地緊臨市區也會被猴群騷擾，算是相當罕見；劉姓民眾指出，去年起，光明路一帶的民宅開始傳出猴子出沒， 一開始只有3、4隻，近期已有2、30隻猴群成群結隊滋擾民宅。

猴子每天清晨5點現身後，就開始亂摘屋外種的木瓜、芭樂等水果，家裡養的狗看到猴子也開始狂吠，不但擾人清夢，猴群肆虐後，還會留下一地吃完或吃一半的水果，造成環境髒亂。

幾天前，劉姓老婦為了驅趕侵門踏戶的猴子，不慎從椅子上摔下撞破頭，所幸送醫縫合後無大礙。劉婦和家人異口同聲指出，這群猴子一點都不怕人，害怕這些猴子攻擊小孩子或老人，雖曾打「1999」向市府相關單位反映，但農業單位曾以誘捕籠、吹箭等驅猴，但都未見成效，希望能拿出魄力，否則萬一造成更嚴重的傷亡，試問誰能負責。

廣告
  • 美濃光明路一帶傳出彌猴侵入民宅滋擾事件。（記者黃佳琳翻攝）

    美濃光明路一帶傳出彌猴侵入民宅滋擾事件。（記者黃佳琳翻攝）

  • 猴子不怕人，居民擔心小孩子會受傷。（記者黃佳琳翻攝）

    猴子不怕人，居民擔心小孩子會受傷。（記者黃佳琳翻攝）

  • 猴群肆虐後留下滿地水果。（記者黃佳琳翻攝）

    猴群肆虐後留下滿地水果。（記者黃佳琳翻攝）

  • 獼猴連家裡養的狗都不怕。（記者黃佳琳翻攝）

    獼猴連家裡養的狗都不怕。（記者黃佳琳翻攝）

  • 劉姓婦人驅趕猴子不慎摔破頭。（記者黃佳琳翻攝）

    劉姓婦人驅趕猴子不慎摔破頭。（記者黃佳琳翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵入住宅 野生獼猴
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：獼猴侵門踏戶騷擾逾半年 美濃老婦驅趕跌破頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.