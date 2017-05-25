獼猴侵門踏戶騷擾逾半年 美濃老婦驅趕跌破頭

2017-05-25 13:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄美濃區光明路一帶離山區有段距離，但去年起卻陸續出現猴群出沒民宅，不但亂摘水果，還侵門踏戶出現在住家，一名劉姓老婦為了驅趕猴群，還不慎跌破頭。劉婦抱怨，多次向農管單位反映卻未見改善，甚至要他們自己想辦法，讓居民抱怨連連，希望市府拿出魄力和辦法解決。

獼猴滋擾農民的問題不斷，但住在平地緊臨市區也會被猴群騷擾，算是相當罕見；劉姓民眾指出，去年起，光明路一帶的民宅開始傳出猴子出沒， 一開始只有3、4隻，近期已有2、30隻猴群成群結隊滋擾民宅。

猴子每天清晨5點現身後，就開始亂摘屋外種的木瓜、芭樂等水果，家裡養的狗看到猴子也開始狂吠，不但擾人清夢，猴群肆虐後，還會留下一地吃完或吃一半的水果，造成環境髒亂。

幾天前，劉姓老婦為了驅趕侵門踏戶的猴子，不慎從椅子上摔下撞破頭，所幸送醫縫合後無大礙。劉婦和家人異口同聲指出，這群猴子一點都不怕人，害怕這些猴子攻擊小孩子或老人，雖曾打「1999」向市府相關單位反映，但農業單位曾以誘捕籠、吹箭等驅猴，但都未見成效，希望能拿出魄力，否則萬一造成更嚴重的傷亡，試問誰能負責。