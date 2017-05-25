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網購粽子出包！ 周家古早味鹼粽驗出硼砂

彰化縣衛生局今天公佈第2波端午應景肉粽食品抽驗結果。（記者張聰秋攝）

2017-05-25  13:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕後天（27日）起就是4天端午節連假到來，彰化縣衛生局今天公佈縣內第2波端午應節食品稽查抽驗，並同步抽查網路粽子產品，共抽驗鹼粽、食用米及花生製品共計31件，檢驗防腐劑、硼砂、重金屬及真菌毒素等項目，檢驗結果竟驗出1件網路販賣的「鹼粽」檢出硼砂，違規率3%。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，這次檢出硼砂的「周家古早味鹼粽」是在蝦皮拍賣網站所販賣，業者位在台南市，衛生局在檢驗結果出來後，已移請台南市政府衛生局進行調查處辦，該網路平台已下架此一產品，而依據食品安全衛生管理法規定，硼砂不得使用在任何食品，鹼粽檢出硼砂已違反該法第15條規定，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

林毓芬說，硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸，硼酸在人體具累積性，會引起食慾不振、消化不良，嘔吐、腹瀉等症狀，我國早已明令禁止使用， 業者不要心存僥倖，被查到受罰毀了商譽和受罰，得不償失。

林毓芬並提醒大家，網購食品因看不到實體商品，產品來源複雜，賣家信譽好壞不易判定，食品的衛生安全更為重要，消費者下單前要仔細審閱商品內容，謹慎下單，建議優先選擇有食品業者登錄字號，具完整包裝且標示完整的食品或製造商資訊清楚之商品，對於僅留有行動電話或電子郵件的個人賣家，更需特別留意，同時要有保留發票和網頁交易資訊，以利後續發生消費爭議時作為證據。

為了加強灌輸民眾製作鹼粽禁用硼砂的規定，衛生局1樓服務台備有合法食品添加物「三偏磷酸鈉」供民眾免費索取，但合法使用量有其規定，需在3g/kg以下（以磷酸鹽計）。

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  • 檢驗不合格的鹼粽，販售網路平台已下架。（記者張聰秋翻攝）

    檢驗不合格的鹼粽，販售網路平台已下架。（記者張聰秋翻攝）

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相關關鍵字： 周家古早味鹼粽 硼砂 蝦皮拍賣 鹼粽
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