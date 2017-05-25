不划龍舟 褒忠花鼓節週六登場迎端午

褒忠鄉公所結合雲林縣長李進勇等人為花鼓節揭彩。（記者廖淑玲攝）

2017-05-25 14:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕端午節除了划龍舟還能做什麼？褒忠鄉公所推出花鼓文化節在週六下午熱鬧登場，舞動全鄉，今天先「包粽」款待弱勢並為花鼓節揭彩，邀請全國民眾端午節連假到雲林看熱鬧、跳花鼓。

週六即27日下午4點半起會有數十支踩街隊伍集結褒忠鄉公所前，長達2公里的隊伍有泰安女子花鼓陣、褒忠大廍花鼓隊、褒忠國中宋江陣、神威腰鼓隊、馬光國中管樂隊、濁水溪藝術舞蹈團、咚咚舞蹈團等接力表演，鼓陣齊聚、互別苗頭，保證精彩，褒忠鄉長張政國歡迎大家共襄盛舉。

今天褒忠鄉公所動員社區媽媽、志工團及褒忠婦女會，今明兩天要包1萬2000顆粽子，分送鄉內獨居老人及弱勢團體，料多實在，加上「褒忠」、「包粽」與「包中」都同音，主辦單位希望藉此祝福全國考生考試順利包中心目中的理想學校，85歲褒忠鄉中民村的楊黃月秋阿嬤一大早就來包粽子，全場最高齡依然身手矯健，贏得全場喝采。

雲林縣長李進勇今天也和張政國、縣議員陳茂源、台塑六輕管理部副總經理陳文仰、立委張麗善服務處主任陳志揚、雲林縣府文化處長林孟儀等人大包粽，大伙兒幾乎都是第一次包粽子，還得仰賴一旁志工媽媽協助才完成，妙趣橫生，留下難得的回憶。

活動當天有花鼓表演，晚會現場也將發放肉粽供民眾享用，還有電動機車、電視、腳踏車等多項豐富大獎，李進勇歡迎全國鄉親到褒忠迎端午，欣賞精彩的花鼓文化節。

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